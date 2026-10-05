CCOO-A defiende la huelga general como respuesta a los "bajos salarios y una subida descarada" del precio de la vivienda

Imágenes de la manifestación en Málaga por la vivienda. Archivo. - Álex Zea - Europa Press

SEVILLA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López, ha defendido la huelga general de 24 horas acordada en la tarde de este lunes por los sindicatos CCOO y UGT, para reivindicar salarios dignos y garantizar el acceso a una vivienda digna, como una respuesta a una situación, a su juicio, marcada por los "bajos salarios", el encarecimiento de productos básicos y una subida "descarada" del precio de la vivienda, que afecta especialmente a los jóvenes y familias trabajadoras.

"Ante la situación de bajos salarios en este país pese a los enormes beneficios empresariales que se obtienen, principalmente por la asfixia que sufrimos las familias trabajadoras cuando vamos a hacer la cesta de la compra por la subida de productos y la subida descarada del precio de la vivienda, vamos a convocar una huelga general", ha señalado López en un audio remitido a medios.

La dirigente sindical ha situado entre las medidas que reclama el movimiento la subida de salarios, la congelación de precios y la intervención del mercado de la vivienda, con el objetivo de que los jóvenes puedan tener acceso a una "vivienda digna" y que las familias trabajadoras tras llevar a cabo el pago de la hipoteca no se encuentren en una "situación de pobreza".

En este sentido, López ha llamado a los trabajadores y trabajadoras de Andalucía y del conjunto de España a secundar la huelga general, al considerar que "es posible controlar el precio de la vivienda y es necesario subir los salarios".

Al respecto también se ha pronunciado el secretario general de CCOO de Sevilla, Carlos Aristu, quien ha indicado que, a su parecer, la huelga será un "éxito", debido a que la ciudadanía "ha decidido que el derecho a la vivienda va a dejar de estar secuestrado por grandes propietarios, rentistas y fondos de inversión".

"La gente ha decidido que necesita más y mejores salarios para llegar a fin de mes ante el incremento abusivo de los precios", ha señalado el responsable en un audio remitido a medios, incidiendo en que la población, a su juicio, "sabe que la riqueza que generamos con nuestras tareas se reparte de manera injusta".

En contexto, la medida acordada por los sindicatos deberá ser ratificada ahora por sus respectivos órganos máximos de dirección.

Las centrales sindicales dan este paso tras el rechazo en el Congreso de los Diputados a los reales decretos-leyes sobre vivienda el pasado viernes. Ante esta situación, han decidido incorporar las reivindicaciones del ámbito laboral a las movilizaciones sociales, en confluencia con movimientos de inquilinos y asociaciones vecinales.