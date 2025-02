CCOO-A defiende la quita de la deuda, que "vendría a reforzar los servicios públicos"

SEVILLA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López, ha reconocido este martes que no entiende cómo el Gobierno andaluz "quiere renunciar a la quita" de la deuda de la comunidad frente al Ejecutivo central, unos 19.000 millones que "vendrían muy bien para reforzar la dependencia, la sanidad y para reforzar todas las plantillas de los servicios públicos que están muy deterioradas".

En declaraciones a los medios antes de participar en el 14º congreso de la Federación de Pensionistas del sindicato, López ha dejado ver que puede ser "un problema de modelos" y no de recursos. "De un modelo de privatización y de un modelo de negocio frente a un modelo de refuerzo de los servicios públicos, que es lo que queremos la mayoría de los ciudadanos", ha subrayado.

"Estamos hablando de más de 18.000 millones de euros que vendrían muy bien para reforzar las plantillas de la sanidad o de la dependencia, para que las personas mayores no sufran tantos días de espera para poder ejercer sus derechos y también para reforzar todo el conjunto de las plantillas de esos servicios de dependencia y de sanidad, por ejemplo, pero también todas las agencias instrumentales", ha indicado.

Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ha sostenido este pasado lunes que desde esta comunidad "no vamos a consentir" un "engañabobos" como el que, en su opinión, se quiere hacer con el "cupo" catalán, "muy similar al que hay en el País Vasco, pero que no viene ni en la Constitución ni en el Estatuto de Autonomía de Cataluña", al tiempo que ha sentenciado que él no quiere que a Andalucía le "condonen deuda", sino que le garanticen desde el Estado una "financiación justa".