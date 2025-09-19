CCOO denuncia "la inacción" del Gobierno andaluz en materia de movilidad sostenible para su personal

SEVILLA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Con motivo de la Semana Europea de la Movilidad, CCOO de Andalucía ha vuelto a criticar "la inacción" del Gobierno andaluz en materia de movilidad sostenible, al "seguir rechazando la reivindicación sindical de un Plan de Movilidad Sostenible para el personal de la Administración".

El sindicato ha explicado, en una nota de prensa, que los planes de movilidad sostenible en las empresas y administraciones "son imprescindibles para que los trabajadores y trabajadoras puedan mejorar su situación respecto de los desplazamientos al trabajo o en misión durante su jornada laboral, con ventajas palpables en ahorro económico, reducción de emisiones contaminantes, menor siniestralidad, o mejora de la conciliación de vida personal, familiar y laboral". "Las ventajas son muchas y la Administración es conocedora de ello, pero no hace nada para fomentarlos", afirman desde CCOO.

En el caso de la propia Junta de Andalucía, el sindicato ha señalado que "emplea a más de 55.000 trabajadores y trabajadoras en su administración general, y a sus centros administrativos y servicios se desplazan diariamente miles de andaluces y andaluzas usuarias, por lo que mejorando la movilidad al trabajo de estas personas, no solo atendería la necesidad de su plantilla, sino que facilitaría el acceso de la ciudadanía a los servicios públicos, afectaría favorablemente al transporte en muchas localidades andaluzas y mandaría un potente mensaje ejemplarizante a otras empresas".

En cambio, según ha aclarado CCOO, "año tras año la reivindicación es rechazada o ignorada por la Administración". "En la reunión de la Mesa Sectorial de Personal Funcionario en septiembre de 2024, la Consejería de Fomento anunció que se comprometía a avanzar en un Plan de Movilidad, pero no se ha dado ningún paso en esa línea".

El sindicato denuncia además que este problema entronca con la "gravísima" situación en materia de vivienda que sufren las familias trabajadoras. "Hay centros de trabajo de la Junta de Andalucía donde el personal temporal renuncia a trabajar porque alquilar una vivienda a un precio asequible es imposible. O se dejan el salario en gasolina o se lo dejan en alquiler, con lo que prefieren no aceptar la oferta", han apuntado.

CCOO ha insistido en que un Plan de Movilidad puede "facilitar las cosas y además apunta otras medidas que considera plenamente viables". "En determinados centros de trabajo como pueden ser las residencias de personas mayores, se pueden habilitar espacios para que puedan habitar las personas trabajadoras con domicilio alejado del centro de trabajo. Es injusto que haya personas que renuncien a un empleo público por no poder acceder al centro de trabajo en condiciones razonables", han defendido.

El sindicato ha recordado que a nivel estatal "se está avanzando" hacia una Ley de Movilidad Sostenible, que si se aprueba obligará a las administraciones como la Junta a elaborar planes de movilidad. "Sería realmente triste que la Junta se sentara a negociar un Plan de Movilidad por imperativo legal y no porque considere que es un instrumento positivo para avanzar", apunta la central.