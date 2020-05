CCOO-A denuncia que la vuelta presencial de funcionarios de justicia incumple Ley de Prevención de Riesgos Laborales

SEVILLA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha criticado este viernes que la Consejería de Turismo, Administración Local, Regeneración y Justicia de la Junta de Andalucía haya decidido incorporar a los Juzgados y Tribunales a más del 60% del personal de Justicia, incumpliendo la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y sin adecuar la inmensa mayoría de los órganos judiciales para respetar el distanciamiento necesario entre trabajadores tanto entre ellos como con el resto de personas que acuden a los Juzgados.

"En estos momentos, solo las cuestiones de prevención de la salud y seguridad, han de regir la reincorporación del personal a sus puestos" denuncia que "eso no se está cumpliendo", por lo que ha anunciado que "actuará contra esta irresponsable decisión en defensa de la salud del personal de justicia y del público en general". "Ya hemos iniciado una serie de denuncias ante la Inspección de Trabajo", ha apostillado el sindicato en una nota.

La Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO-A ha puesto de manifiesto que los funcionarios y funcionarias "acuden a sus puestos de trabajo sin que se hayan realizado por las Unidades de Prevención de Riesgos Laborales (UPRL) las evaluaciones específicas en ninguno de los órganos judiciales de Andalucía, y sin que exista informe alguno de dichas Unidades de Prevención que avalen el aumento de personal en los Juzgados".

A pesar de las declaraciones realizadas por el vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Justicia, Juan Marín, quien ha afirmado que ya se estaban realizando test Covid-19 en Justicia, CCOO ha considerado "preocupante que no solo no exista una previsión aún de un calendario de realización de los test, sino que se nos informe que se podría dilatar hasta 3 semanas más el poder realizar los mismos, cuando posiblemente se imponga una asistencia del 100% de la plantilla mucho antes".

CCOO ha afirmado que "se incumple la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) y se pone en riesgo la salud de los trabajadores, trabajadoras y personal que acuda a los Juzgados. Además, se incumplen los artículos 33, 36 y 39 de la LPRL en cuanto a consulta y participación de los delegados y delegadas de Prevención".

El sindicato ha manifestado que "no podemos dar por buenas las mediciones que se han realizado y en las que, al parecer, basan su decisión de que en una sedes se instaure la jornada de tarde y en otras no, dado que dichas mediciones no han sido realizadas por técnicos de las UPRL y no han sido avaladas, mediante consulta, por los delegados de prevención".

Según ha aseverado la central "son solo eso, mediciones que pueden servir de base a los técnicos y técnicas para poder tener una guía para la realización de esos informes técnicos, pero nunca pueden ser sus sustitutos".