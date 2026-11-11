CCOO denunciará los servicios mínimos fijados "con nocturnidad" en Andalucía para "dificultar" el derecho a huelga

Piquetes sindicales del 11N en Lipasam - FRANCISCO J. OLMO / EUROPA PRESS

SEVILLA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CCOO en Andalucía, Nuria López, ha anunciado este miércoles que su sindicato denunciará ante los tribunales los servicios mínimos fijados por la Junta de Andalucía para la jornada de huelga general de este 11 de noviembre porque "han llegado tarde y mal, con nocturnidad y alevosía" para "dificultar" que los trabajadores puedan ejercer el derecho a huelga.

López se ha pronunciado de este modo en Sevilla a las puertas de la sede central de Lipasam, empresa municipal de limpieza, donde ha acompañado a piquetes del sindicato, después de que la Consejería de Empleo publicase la resolución que establece los servicios mínimos para garantizar el funcionamiento de los servicios públicos esenciales durante la huelga general del 11N en la tarde de este martes, a pocas horas del inicio de la convocatoria.

"Los servicios mínimos han llegado tarde y mal, con nocturnidad y alevosía, lo que va a provocar caos en las plantillas y propicia tropelías por parte de las empresas", ha criticado la líder de CCOO Andalucía, que ha anunciado que el sindicato llevará a los tribunales los servicios mínimos decretados por la Junta pero el retraso en su publicación "vulnera el derecho personal y colectivo para impugnarlos" antes del propio 11N.

En declaraciones a la cadena Ser recogidas por Europa Press, López ha asegurado que la Consejería de Empleo "debió velar por facilitar los servicios mínimos para facilitar acuerdos y no provocar caos y propiciar tropelías por parte de las empresas".

SERVICIOS MÍNIMOS

Entre los servicios regulados por los servicios mínimos de la Junta se encuentran las emergencias, de modo que el servicio 112 Andalucía deberá contar, en sus salas de operaciones regionales de Sevilla y Málaga, con un coordinador, un enlace y el 80% de los gestores previstos habitualmente por sala y turno. En las ocho salas provinciales se establece un coordinador y el 50% de los gestores. También se regula la disponibilidad del operativo de extinción de incendios forestales del dispositivo Infoca para atender las emergencias que puedan producirse.

En materia de educación, los servicios mínimos contemplan la presencia de un miembro del equipo directivo en los centros docentes de enseñanza no universitaria, además de entre uno y tres docentes adicionales en función del número de alumnos menores de edad, y un auxiliar de cocina o un personal asistente en restauración (una persona en cocina) para atender los comedores. Se establecen igualmente dotaciones específicas para escuelas infantiles, residencias escolares y centros específicos de educación especial, así como para la atención de las necesidades esenciales del alumnado.

La resolución también determina los servicios mínimos para el Servicio Andaluz de Teleasistencia, los recursos de atención a las drogodependencias y, en concreto, en los centros y servicios asistenciales de atención directa durante las 24 horas a personas mayores, personas con discapacidad y menores se establecen unos servicios mínimos equivalentes a los de domingos y festivos. Por su parte, en los centros de día y centros de día ocupacionales se fija el 50% de la plantilla, con los perfiles profesionales necesarios para garantizar la atención de las personas usuarias, así como el personal mínimo imprescindible para su transporte a estos centros.

Asimismo, se incluyen los servicios esenciales de las corporaciones locales, como Protección Civil, prevención y extinción de incendios, abastecimiento y saneamiento de agua, alumbrado público y semáforos, cementerio y servicios funerarios y recogida de residuos en el entorno de centros sanitarios, educativos, residencias de mayores, centros de servicios sociales y mercados de abastos.

En el ámbito de los medios de comunicación de radio y televisión de empresas andaluzas, se garantizará la producción y emisión de la programación informativa relevante en formato reducido, con el personal estrictamente necesario. En cuanto al transporte público, tanto urbano como interurbano, para el que se establece un mínimo del 60% de los servicios habituales. Esta medida afecta a los servicios de cercanías y de medio y largo recorrido, así como al conjunto de los medios de transporte urbano.

Asimismo, respecto al personal de mantenimiento de la red de carreteras autonómicas titularidad de la Junta de Andalucía, se establecen dotaciones mínimas de personal en las 36 áreas de Conservación Integral. La regulación se extiende igualmente el servicio de ayuda a domicilio, determinados servicios portuarios, instalaciones hidráulicas, recursos medioambientales, servicios de apoyo a la Administración de Justicia, servicios funerarios y entidades que prestan soporte informático y de telecomunicaciones a los servicios esenciales.