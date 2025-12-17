CCOO-A "dibujará" una agenda sindical para 2026 "amplia, propia y unitaria" que permita concretar soluciones a demandas

Imagen del Consejo Confederal de CCOO Andalucía. - CCOO

SEVILLA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Andalucía ha celebrado su último Consejo Confederal de 2025, en el que el informe de su secretaria general, Nuria López, ha sido aprobado por unanimidad. Además, ha señalado que el sindicato "dibujará" una agenda sindical para 2026 "amplia, propia y unitaria" que permita concretar soluciones a "demandas prioritarias" de las personas trabajadoras

En el mismo, López ha reflejado la "compleja panorámica internacional, nacional y andaluza" que hay en la actualidad, centrándose en la acción del sindicato para enfrentar los desafíos políticos y la situación socioeconómica en Andalucía para el próximo periodo, según ha señalado Comisiones Obreras en una nota de prensa.

En el ámbito andaluz, la organización sindical ha puesto de manifiesto que, "aunque la economía mantiene su potencia, los datos macroeconómicos contrastan con la percepción de una ciudadanía que sufre para llegar a final de mes debido a la enorme subida de los precios y de la vivienda".

Ante ello, el informe de su secretaria general ha incidido en que "es prioritario disputar la plusvalía, dibujando una agenda sindical amplia, propia y unitaria que permita concretar las soluciones a las demandas prioritarias de las personas trabajadoras".

Ademas, López ha situado como "eje central de esta estrategia la subida de los salarios para hacer frente a la carestía de la vida, unida a la estabilidad y la reducción de la jornada laboral".

Durante su intervención, la dirigente sindical ha sido muy crítica con la gestión del Ejecutivo andaluz al que ha acusado de "ignorar la realidad social de los andaluces y andaluzas y no aportar soluciones reales, normativas ni presupuestarias.

"Una cosa es predicar y otra dar trigo", ha dicho López Marín, en referencia a los presupuestos del Gobierno andaluz para 2026. "Se anuncian como históricos, pero no mejoran la grave situación de los hogares", ha apuntado.

La secretaria general ha enmarcado en este punto que Andalucía soporta la tasa de pobreza más alta de España, con un 35,6% y tres millones de personas que no cubren sus necesidades básicas a pesar de tener un trabajo.

También se ha pronunciado respecto a la situación habitacional, calificando el problema de la vivienda como una emergencia social y un problema de primera magnitud para la clase trabajadora.

"Es especialmente sangrante que el 46% de las personas que viven de alquiler o aquellas demandantes de vivienda se encuentren en esta situación y va más allá de la juventud, ya que afecta a familias de hasta 50 años", ha añadido.

Ante este escenario, CCOO ha anunciado que planteará una iniciativa que sirva de contraposición al modelo especulador del actual Gobierno andaluz.

López Marín ha hecho una "defensa férrea" en su informe de los servicios públicos y de la igualdad. "Vemos cómo está instalado el machismo en la política y en la sociedad, por lo que tenemos que seguir siendo esa organización que abre espacios en la lucha por la igualdad y por la justicia social a través de los planes de igualdad y protocolos de acoso en las empresas y reclamando más recursos e inversión contra la violencia de género. Son conductas intolerables y hace falta más transparencia, más claridad y más garantías y participación ciudadana en los asuntos públicos en lugar de simplificación y quitar controles", ha puntualizado.

En el Consejo se ha hecho un extenso análisis de la crisis de los cribados y de la posición y actuaciones incomprensibles por parte del gobierno andaluz.

"Lo ocurrido con el cribado de cáncer de mama es violencia institucional realizada contra las mujeres; la falta de perspectiva de género se da en la política de salud en general y en las consejerías, mientras vemos cómo el número de agresiones sexuales aumentan y tenemos que lamentar 14 feminicidios cometidos en lo que va de año en Andalucía", ha afirmado.

En materia de empleo, el informe recoge la necesidad de seguir mejorando no solo la cantidad sino la calidad de este. "Hay que situar como eje central la subida de los salarios para hacer frente a la carecía de la vida, lo que unido a la estabilidad, el freno a la siniestralidad y la reducción de la jornada será la arquitectura de nuestra propuesta de Acuerdo de Negociación Colectiva".

De hecho, en lo que respecta a la siniestralidad laboral, la dirigente ha adelantado que se está articulando una estrategia compartida con UGT que dará lugar a una movilización en Andalucía.

En el ámbito industrial, López ha reconocido que la comunidad experimenta un crecimiento de la actividad superior al ritmo estatal, pero ha matizado que este avance resulta insuficiente para alcanzar la convergencia que corresponde a nuestra región.

La líder de CCOO de Andalucía ha advertido sobre la desconexión entre el crecimiento de la actividad y el empleo de calidad, subrayando que los salarios medios industriales están por debajo de los estatales, lo que evidencia la necesidad de apostar por actividades de mayor valor añadido, como el sector aeroespacial.

El informe también ha destacado el acuerdo andaluz sobre empleo público y el reciente firmado pacto de bolsa del SAS. "Suponen un avance importante, pero estaremos vigilantes para que se cumplan". En el plano internacional, el informe destaca el asedio al pueblo palestino que persiste a pesar de llamado "Plan de Paz para Gaza"; una realidad dramática que "sigue exigiendo nuestra acción y denuncia", recoge el documento expuesto por la dirigente sindical.