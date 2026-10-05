CCOO dice que uno de cada cinco mayores vive en soledad no deseada y pide a la Junta que cumpla la Ley de Dependencia

CCOO asegura que uno de cada cinco mayores vive en soledad no deseada y pide a la Junta que cumpla la Ley de Dependencia - CCOO

GRANADA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras (CCOO) ha advertido de que una de cada cinco personas mayores vive en soledad no deseada y ha exigido al Gobierno andaluz cumplir la Ley de Dependencia.

Así lo señalado el sindicato este lunes en Granada con motivo de la presentación de su Observatorio Social de las Personas Mayores, un documento que se viene realizando desde hace varios años por la Federación de Pensionistas del sindicato en colaboración con la Fundación Primero de Mayo.

Desde CCOO han señalado que "una de cada cinco personas mayores vive en una situación de soledad no deseada", ante lo que han reclamado una mayor apuesta por los centros de participación activa y han exigido al Gobierno Andaluz el cumplimiento de la Ley de Dependencia ya que las largas esperas en la evaluación provocan que cada 15 minutos esté falleciendo una persona a la espera de ser evaluada.

Así, han señalado que en la comunidad andaluza el colectivo de personas mayores supone el 19,6% de la población (1.600.000 personas), con previsiones de llegar al 40% en el año 2050.

El secretario general de la federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO de Andalucía, Alfonso Vidán, ha criticado las desigualdades que padece la población mayor, donde la esperanza de vida se sitúa en 82 años, y con una pensión media en Andalucía de 130 euros menos que la estatal.

Vidán ha centrado sus críticas en la que ha considerado "deficiente" gestión de la Ley de Dependencia por parte del Gobierno andaluz. Ha dicho que los plazos de resolución alcanzan los 432 días, superando ampliamente el límite legal de seis meses, y ha detallado que en el mes de agosto han fallecido en Andalucía 440 personas esperando una prestación a la que tenían derecho porque no se ha cumplido el plazo de la ley.

Asimismo, ha criticado que el Ejecutivo de la Junta de Andalucía no haya presupuestado un aumento de personal de evaluación, administrativos ni trabajadores sociales, manteniendo los mismos parámetros desde hace años.

"El Gobierno dice que paga el 62% de la dependencia, pero la mitad prácticamente lo abonan las personas con el copago", han señalado desde CCOO. En este sentido, el secretario de Organización de la federación de pensionistas del sindicato, Ignacio Javier García ha advertido que cuando las comunidades tardan en dar ese grado de dependencia, los meses de espera están generando que cada 15 minutos esté falleciendo una persona a la espera de ser evaluada.

Por su parte la secretaria de Políticas Sociales de CCOO de Andalucía, Inmaculada Sánchez ha apostado por mejorar el empleo de las trabajadoras que trabajan en el sector de los cuidados. "Desde CCOO defendemos la profesionalización del sector para generar empleo de calidad y evitar que los cuidados recaigan en las familias y en las mujeres", ha dicho.

Los responsables sindicales también han exigido la creación inmediata de 2.630 plazas de residencias en Andalucía "para erradicar las listas de espera y acabar con el colapso del sistema". De igual modo, han señalado que "una de cada cinco personas mayores vive en una situación de soledad no deseada", ante lo que han reclamado una mayor apuesta por los centros de participación activa, que, según ha manifestado "están funcionando por debajo de sus posibilidades".