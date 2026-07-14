CCOO-A entrega alrededor de 3.000 firmas para exigir a la Junta el "fin de la brecha salarial" en justicia juvenil

Archivo - Dibujo de manos en centro de acogida para víctimas de violencia de género en Andalucía. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía ha registrado un escrito dirigido al presidente de la Junta de Andalucía, acompañado de casi 3.000 firmas, para reclamar el "fin de las desigualdades salariales que sufren miles de profesionales de los servicios de justicia juvenil y protección de menores gestionados mediante entidades privadas".

El sindicato ha alertado en una nota de que la falta de actualización de los contratos públicos hace que los profesionales que trabajan, entre otros, en los Centros de Internamiento de Menores Infractores (CIMI), COILS, Servicios Integrales de Medio Abierto (SIMAS), Mediación Penal con Menores, o centros de protección de menores, tengan sus salarios congelados, ya que los pliegos de contratación no incorporan el vigente convenio colectivo o continúan en situación de prórroga.

CCOO ha exigido por ello la publicación "inmediata" de los nuevos pliegos con "financiación suficiente" para aplicar íntegramente el V convenio colectivo estatal de reforma juvenil y protección de menores. "Es urgente acabar con una situación que provoca que profesionales que realizan el mismo trabajo perciban salarios diferentes, únicamente por la fecha de adjudicación del contrato", ha explicado la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, Marina Vega.

En este sentido, el sindicato ha reclamado la creación de una Mesa Tripartita, integrada por la Junta de Andalucía, las organizaciones sindicales y las entidades gestoras, para abordar la infrafinanciación del sector, las desigualdades salariales, la mejora de las plantillas y ratios, la definición de funciones profesionales y el refuerzo de la prevención de riesgos laborales.

"No puede haber trabajadores de primera y de segunda dentro de unos mismos servicios públicos. Defender unas condiciones laborales dignas es también defender una atención de calidad para las y los menores", ha afirmado Vega.