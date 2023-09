CCOO espera "no paralizar" el pacto de primaria tras dimitir Martínez Hervás y UGT afea la política "cicatera" del SAS

SEVILLA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO y UGT han reclamado este martes al Gobierno andaluz que la dimisión del director general de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud del Servicio Andaluz de Saludad (SAS), Luis Martínez Hervás, "no paralice" el desarrollo del Pacto de Atención Primaria y han arremetido contra la "nefasta" gestión del sistema sanitario público andaluz.

El portavoz de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO-A, Luis González, ha pedido, en un audio remitido a Europa Press, que la dimisión de Martínez Hervás "no paralice" el desarrollo del Pacto de Atención Primaria, donde, según ha explicado, la parte de Asistencia Sanitaria es "muy importante", y ha reclamado a su sustituto que "tenga a bien recibir a los sindicatos", ya que ha advertido de que "llevan esperando meses".

Asimismo, la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía entiende que se trata de "un cambio organizativo" del SAS y le han deseado "lo mejor en su nuevo proyecto".

Por su parte, el secretario del Sector de Salud, Servicios Sociosanitarios y Dependencia de la Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT Andalucía, Antonio Macías, ha criticado, en un audio remitido a Europa Press, su "nefasta" gestión de las listas de espera. "Nadie se cree lo de la cita en 24-48 horas" mientras "las condiciones de los trabajadores y los pacientes es cada vez peor".

Y, esto, según ha apuntado está vinculado con una política sanitaria "cicatera y alejada de la realidad de los centros". En este punto, ha subrayado que la responsabilidad no es de una dirección general sino "de la consejera y del Gobierno andaluz que no da la importancia que tiene la salud de los andaluces".

Asimismo, la FeSP de UGT-A ha señalado que "cambiar a una persona no será la solución al gravísimo problema de las listas de espera y la Asistencia Sanitaria en el SAS en general". "Esto es un parche que no valdrá para nada si no tenemos un cambio más que en la Dirección en lo que son las Políticas Sanitarias de la Consejería de Salud".

Critica que "repetir una y otra vez que todo está bien, que las consultas en atención primaria se consiguen en 2-3 días, que los centros son bálsamos o que la demora quirúrgica y citas de especialistas no existe, por muchas veces que lo diga la consejera, no son ni la verdad ni la solución a esos gravísimos problemas".

Y, por esto, ha instado a cambiar de verdad. "Hay que facilitar el acceso a los centros sanitarios, revertir las políticas cicateras que eliminan profesionales, mejorar las condiciones de trabajo, creerse que nuestro sistema sanitario público en Andalucía está en un estado crítico y debemos de hacer todo lo posible por revertir esa situación y la solucíón no puede ser cambiar a una persona", ha subrayado.

Según la Federación de UGT-A ni la consejera ni el Gobierno andaluz están dando la importancia que tiene la salud y, a su juicio, están dando "la espalda" a una necesidad "cada vez más crecientes" de un cambio "verdadero" en esas políticas sanitarias.

También apunta que "la incapacidad manifiesta de revertir las demoras asistenciales son más que evidentes, pero no es ni mucho menos el único culpable, ni el mayor". Y, en este punto, ha reprochado a la consejera que "no se quiera enterar o, más bien, quiera ignorar las necesidades que tenemos de un sistema sanitario público andaluz fuerte, cohesionado y, sobre todo, bien dotado presupestariamente y bien gestionado, que consiga unos niveles asistenciales como hace mucho tiempo que no tenemos".

El director general de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud del Servicio Andaluz de Saludad (SAS), Luis Martínez Hervás, ha dimitido por motivos personales y va a pasar a encargarse de "otros proyectos dentro del SAS", según han confirmado a Europa Press fuentes de la Consejería de Salud y Consumo.

Martínez Hervás ocupaba el puesto desde finales de agosto de 2022 y hasta entonces ocupaba el puesto de director gerente del Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla.