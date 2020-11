CCOO exige a la Consejería de Educación una "negociación real" sobre las enseñanzas artísticas superiores

SEVILLA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

En un contexto en el que la Consejería de Educación ha iniciado el trámite de audiencia sobre un proyecto de Decreto de Reglamento Orgánico de los Conservatorios Superiores de Música y Danza y Escuelas Superiores de Arte Dramático en Andalucía, CCOO alerta de que dicho texto "no ha sido aún presentado a las organizaciones sindicales".

El sindicato censura que la Consejería de Educación inicie este proceso "sin haber negociado y concretado", un paso previo imprescindible, la definición de un marco normativo global que ubique estos estudios equivalentes a grado a todos los efectos en el Espacio Europeo de Educación Superior que le corresponde.

Para el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, Diego Molina, "tras la supresión por la puerta de atrás del Instituto Andaluz de Enseñanzas Artísticas Superiores, único ente con capacidad jurídica con que se contaba, y desde el que ofrecer autonomía para desarrollar I+D+I en las artes, la Consejería de Educación no ha ofrecido ninguna alternativa que permita definir, desde el consenso, la real ubicación de estos estudios en el Espacio Superior".

"No podemos seguir dando saltos de mata, llevamos décadas en una formación superior imprescindible para el desarrollo de nuestro tejido productivo artístico que supone el 5% del PIB andaluz, por lo que exigimos una negociación inicial previa a cualquier propuesta normativa. Así, la Consejería de Educación debe definir qué futuro es el que quiere para la formación de las artes en nuestra tierra, y tiene el deber y obligación de negociarlo, porque esta formación no es ni Secundaria ni una FP vitaminada", denuncia Molina.

Desde el sindicato se refiere que Educación se ha limitado a informar en la Mesa Sectorial, tras ser preguntada por CCOO, que su intención es negociar en un periodo próximo diferentes decretos: Reglamento Orgánico de los Conservatorios Superiores y Escuelas Superiores de Arte Dramático --del que ya ha iniciado trámite de audiencia sin consenso previo alguno--, Formación de postgrado (másteres y doctorado), Investigación artística y Estado del periodo experimental de las Enseñanzas Artísticas de Diseño, además de varias órdenes relativas a la evaluación y compatibilidades de unidades integradoras de la Enseñanza Secundaria Obligatoria con la música y la danza, y el de admisión de alumnado.

Molina considera urgente que, "previo a este batiburrillo normativo, se cuente con un marco que defina con claridad qué camino es el que se desea que tomen los Estudios Artísticos Superiores en Andalucía para lo que resulta imprescindible definir cómo se pretende integrar estas enseñanzas en el Espacio Europeo de Educación Superior".

CCOO considera imprescindible disponer de un marco normativo global que otorgue autonomía a estos centros, en investigación, formación y gestión, y definir la adscripción y/o coordinación necesaria con las universidades de modo que estas enseñanzas puedan desarrollarse en el Espacio Superior.

Igualmente, para el sindicato es "inconcebible" que el Gobierno Andaluz, tras suprimir mediante Decreto el Instituto Andaluz de Enseñanzas Artísticas Superiores incluido en una Ley de consenso como lo fue la Ley de Educación de Andalucía --en tanto censura que la LOMLOE no sea de consenso-- , "no se negocie como paso primero un marco que permita ubicar esta formación en el espacio superior".

"CCOO no valora este Instituto suprimido a las bravas como imprescindible porque nunca se desarrolló, pero no negociar la ubicación de pleno derecho de estos estudios en el Espacio Europeo de Educación Superior es de una grave irresponsabilidad para esta formación y para el desarrollo de las artes en Andalucía, contra lo que vamos a luchar concienzudamente. El borrador de Decreto que se encuentra en consulta no avanza, ni de lejos, en este camino", finaliza Molina.