CCOO exige al Gobierno andaluz que desarrolle plenamente las competencias del Estatuto como "garantía de derechos"

SEVILLA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López, ha protagonizado este lunes, junto al consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, el encuentro informativo organizado por Eldiario.es Andalucía.

En ese marco, según el sindicato, López Marín ha exigido al Gobierno andaluz que desarrolle plenamente las competencias que le confiere el Estatuto de Autonomía como premisa para abordar el necesario debate sobre el nuevo modelo de financiación autonómica. En ese sentido, ha dejado claro que "no solo tenemos un problema de financiación autonómica sino de igualdad social. Para CCOO el debate no es territorial en el sentido de que no se trata de enfrentar a personas trabajadoras en función de su territorio; se trata de abordar la cohesión y la igualdad social y para eso necesitamos una mayor financiación y que esta se destine a reforzar los servicios públicos necesarios como la sanidad pública, la educación, la vivienda o la atención a la dependencia".

Para López Marín el Estatuto contempla competencias que aseguran derechos y cohesión para nuestra tierra: "el Gobierno andaluz no despliega todo el potencial del Estatuto en materias esenciales como el empleo, la igualdad, la gestión y preservación de los recursos naturales. No aborda el Título I del Estatuto, sometiendo los servicios públicos a un debilitamiento constante por medio de externalizaciones en sanidad o en todos los ámbitos educativos, por poner solo dos ejemplos".

López ha afirmado que "si el Gobierno andaluz quiere defender bien" a la región, tiene que poner en marcha "toda la capacidad de autogobierno que nos permite el Estatuto de Autonomía; y eso pasa por usar toda la capacidad fiscal que le confiere". En cambio, ha denunciado la dirigente sindical, "desde que gobierna el PP ha ejecutado seis rebajas fiscales que han supuesto una merma de novecientos millones de euros en las arcas públicas que podrían haberse destinado a sanidad y educación públicas o a reforzar la atención a la dependencia".

En cuanto al Pacto Social firmado el 13 de marzo entre el Gobierno andaluz y los agentes sociales y económicos, López ha recordado que "muchas de esas medidas se han firmado y no se han desarrollado, como ocurre con la Atención Primaria, donde solo se ha desarrollado el 10% de las medidas firmadas y sigue pendiente la modificación de la orden de tarificación entre otras; o al modelo de financiación de las universidades". Y ha insistido en que "vamos a ser exigentes con el cumplimiento de estas medidas porque son útiles".

Entre las reclamaciones que CCOO ha planteado a Sanz están la de aumentar precio plaza en ayuda a domicilio, un plan urgente para las personas trabajadoras del campo, que se quite el teléfono de violencia intrafamiliar, al que se ha referido como "el teléfono de la vergüenza", que haya gratuidad en la educación de 0 a 3 años o que la Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias dé cobertura real a todos la plantilla de servicios tan esenciales como el Infoca.

Además, ha señalado que "tenemos siempre la mano tendida al diálogo, pero hay Consejerías, como la de Agricultura, que son búnkeres donde el debate es inexistente pero muy necesario para abordar problemas globales como, en este caso, la escasez hídrica, que Agricultura de momentos solo aborda con las asociaciones agrícolas".