CCOO-A exige a la Junta que "aproveche" el aumento de la financiación en dependencia para "acabar con el colapso"

Archivo - Un hombre pasea con bastón en imagen de archivo. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

SEVILLA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Políticas Sociales de CCOO de Andalucía, Inmaculada Sánchez, ha puesto en valor el aumento de la financiación estatal para la dependencia que, en opinión del sindicato, "va a suponer una válvula de oxígeno para las comunidades autónomas, en general, que llegará a cumplir con el objetivo del 50% de la financiación acordada en su momento". Ante esto, ha exigido a la Junta que "aproveche" este aumento de financiación para "acabar con el colapso".

En el caso de Andalucía, la dirigente ha explicado que "supone un extra de 957 millones de euros que se añaden a lo que ya estaba previsto para 2026 y 2027". Ante esta inyección económica, Sánchez ha aseverado que "ahora el Gobierno andaluz ya no tiene excusa para seguir liderando los peores datos de dependencia a nivel estatal con la retahíla de la infrafinanciación", tal y como ha señalado el sindicato en una nota de prensa.

Por otra parte, la responsable sindical ha señalado que las personas usuarias de la dependencia "vienen aportando a través del copago un 30%, que hay que descontar del total de gastos certificado".

"Esto supone que alrededor de 600 millones de euros del gasto total provienen directamente de dicho copago ciudadano, lo que otorga al Ejecutivo de Andalucía margen suficiente para reconducir la situación", ha asegurado.

CCOO ha insistido en que estará vigilante para que este aumento de la financiación mejore la calidad de la atención a la persona usuaria y mejore las condiciones laborales salariales de las personas trabajadoras de Andalucía.

"El Ejecutivo andaluz tiene una oportunidad de oro para hacer lo que no ha hecho hasta ahora, que es crear empleo de calidad y exigir a las empresas el cumplimiento de la ratio, de las condiciones pactadas y de los convenios colectivos".

El sindicato ha afirmado que la situación del sistema en Andalucía es "sumamente crítica" y urge una corrección inmediata: actualmente hay 32.469 personas esperando la valoración de su Grado de Dependencia o PIA, otras 11.745 personas con el derecho reconocido pero aguardando a que se haga efectivo, y una demora media que alcanza los 446 días para recibir la información de la prestación. A esto se suma una necesidad urgente de más de 9.600 plazas en centros residenciales para atender debidamente las listas de espera.