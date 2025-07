CCOO-A exige a la Junta garantizar el derecho a la información de los pacientes que usan ambulancias

SEVILLA 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha registrado en la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía un documento exigiendo que "respete el derecho a la información de las personas trasladadas en una ambulancia no asistencial" de la Red Transporte Urgente. "Desde que el Técnico en Emergencias Sanitarias (TES) contacta con la persona accidentada o enferma y ésta es trasladada al centro sanitario de referencia, hay un vacío de información que el paciente tiene derecho a tener, siendo muy necesaria para una adecuada atención sanitaria a la llegada al centro de referencia".

El sindicato explica en una nota de prensa que "han sido numerosas las voces del colectivo de técnicos en emergencias sanitarias que reclaman el cambio de ambulancias no asistenciales por ambulancias asistenciales no sólo para garantizar la seguridad laboral de los técnicos de emergencias, sino para que se preste una adecuada atención sanitaria a las personas que necesitan un traslado urgente ya que se realizan servicios que tienen que ser atendidos por personas cualificadas y no por una sola".

CCOO ha detallado que en el caso de las ambulancias no asistenciales "se moviliza a pacientes sin más ayuda que la de familiares sin ninguna preparación, poniéndose en riesgo la salud de estos por los sobreesfuerzos que realizan, y la de los pacientes".

Por todo ello, el sindicato ha solicitado a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía la elaboración de un informe en el que se recoja la asistencia aplicada por los técnicos en emergencias sanitarias que les dote de "garantías legales para su protección, que sirva de información para la persona atendida y como información adicional al personal sanitario de los centros".

Igualmente, aunque CCOO ha dejado clara su exigencia al Gobierno andaluz del derecho a la información de las personas enfermas y accidentadas y a la protección de los técnicos en emergencias sanitarias, ha insistido en que "la solución es modificar la política de abaratamiento del transporte sanitario urgente y se sustituyan las ambulancias no asistenciales por asistenciales, con la dotación personal necesaria para una correcta atención sanitaria en Andalucía".