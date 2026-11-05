CCOO exige medidas urgentes ante "recortes" en Correos y su impacto en la calidad del servicio en la provincia de Jaén

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JAÉN 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

CCOO en Jaén ha reclamado medidas urgentes contra el "deterioro" del servicio de Correos, los "recortes de plantilla" y el "incumplimiento" de los compromisos laborales adquiridos por la compañía con el objetivo de garantizar la calidad de esta prestación, proteger el empleo y asegurar su futuro "como empresa pública estratégica".

Una reivindicación que el sindicato, mayoritario en la referida empresa, ha trasladado vía carta a la Subdelegación del Gobierno en el marco de una campaña institucional coordinada en todo el territorio, según ha informado este jueves en una nota.

CCOO ha afirmado que la actual dirección de Correos, presidida por Pedro Saura, "continúa justificando sus decisiones en la situación económica heredada de los cinco años de gestión del anterior presidente, Juan Manuel Serrano". Lejos de avanzar en la recuperación de la empresa y cumplir los compromisos adquiridos, "sigue impulsando recortes de efectivos y reestructuraciones organizativas sin negociación real".

"La reducción de plantilla y el debilitamiento de la red postal perjudican directamente a toda la población. En la provincia de Jaén se han perdido cerca de 150 empleos en Correos en los últimos tres años", ha destacado.

La falta de personal en la cartería y oficinas de Jaén, Andújar o Úbeda, y de poblaciones como Los Villares, Cazorla, Castellar, Porcuna, Peal de Becerro, La Puerta de Segura "está causando dificultades para garantizar el reparto, retrasos en la entrega de envíos, sobrecargas de trabajo y una disminución de la capacidad de atención presencial".

"Unas deficiencias que afectan especialmente a las zonas rurales y a las personas que más necesitan disponer de servicios públicos accesibles y cercanos", ha recalcado el sindicato.

Como ejemplo, ha aludido a la situación de Castellar, con más de 3.200 habitantes. Tras la jubilación este verano de la única cartera urbana que quedaba en este pueblo --antes se había jubilado otra trabajadora que no han cubierto-- "se ha quedado sin personal de reparto urbano".

En esta cartería hay tres carteros rurales, que salen de Castellar para atender las poblaciones de Chiclana, Campo Redondo, El Campillo y Los Mochuelos, Aldeahermosa, Montizón y Venta de los Santos así como Sorihuela (unos 4.000 habitantes).

"Correos ha decidido que, además de todas estas localidades, sean estos carteros los que atiendan la localidad de Castellar. El problema es que el tiempo que tienen que dedicar el personal para desplazarse a estas localidades y atender las oficinas existentes en ellas, reduce muy notablemente el tiempo que pueden dedicar al reparto de correo, paquetería y notificaciones en Castellar", ha señalado. Por ello, "se verá afectada la calidad del servicio postal" en Castellar y el resto de las poblaciones rurales que atienden.

De hecho, según ha añadido, en Aldeahermosa, donde hay una oficina de atención al público de 13,00 a 13,30 horas, "ha decidido eliminarla y situarla al paso, para que la cartera tenga más disponibilidad horaria para el reparto".

En este punto, desde el sindicato se ha hecho hincapié en que Correos no es una empresa cualquiera, sino "un servicio público esencial y una infraestructura estratégica para el país" que "garantiza la cohesión social, la igualdad de oportunidades y el acceso a servicios básicos".

COMPROMISOS PENDIENTES

A todo ello, ha sumado el incumplimiento de los acuerdos firmados con más del 85 por ciento de los sindicatos, entre ellos, el Acuerdo Marco Laboral del 31 de diciembre de 2024. Siguen "pendientes compromisos clave" como el plan de prejubilaciones de las 7.000 personas que han tramitado la solicitud, la jornada de 35 horas, las convocatorias de empleo y la apertura de bolsas de contratación actualmente agotadas.

Igualmente, se ha referido a la reducción de la temporalidad y la "eliminación de los miles de fraudes de ley en la contratación", la conversión de contratos parciales en completos, las salidas voluntarias y prejubilaciones, la promoción profesional de los puestos base y las mejoras para los mandos intermedios, actualmente en su mayoría provisionales.

"Este incumplimiento reiterado erosiona la confianza y encamina el conflicto, inevitablemente y de forme inminente, hacia las movilizaciones", ha afirmado CCOO Jaén.