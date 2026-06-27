CCOO-A exige un Pacto de Estado contra los discursos de odio y un "control real" de la igualdad en las empresas

Archivo - La secretaria de la Mujer de CCOO de Andalucía, Yolanda Carrasco. - CCOO - Archivo

SEVILLA 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

CCOO Andalucía ha elaborado un manifiesto con motivo del Día Internacional del Orgullo Lgtbi+ que se celebra este domingo, 28 de junio. Bajo el lema 'su vergüenza, nuestro orgullo', el sindicato reivindica el cumplimiento efectivo de las leyes antidiscriminación, la dotación de recursos de inspección en los centros de trabajo, un Pacto de Estado contra el odio y la protección explícita de las identidades trans, intersex y de las personas trabajadoras del entorno rural.

"Los derechos conquistados tienen que dejar de ser solo 'tinta en el Boletín Oficial del Estado' y convertirse en el día a día de las trabajadoras y trabajadores Lgtbi+", es uno de los mensajes destacados de CCOO-A en dicho manifiesto, según han especificado en una nota, en el cual han reclamado un 'Pacto de Estado' contra los discursos de odio y un "control real" de la igualdad en las empresas.

"Mientras indicadores internacionales como el Rainbow Map de ILGA sitúan formalmente a España en la vanguardia de los derechos , la realidad cotidiana de las personas Lgtbi+ en los centros de trabajo es muy diferente, ya que el odio y la violencia ideológica los han convertido en el segundo espacio más hostil para estas personas, en especial para las personas trans", han apostillado. Ante este escenario, el sindicato ha precisado que "la neutralidad es complicidad" y que en la defensa de los derechos humanos "no caben las medias tintas ni la equidistancia del empresariado".

De este modo, CCOO de Andalucía plantea un "paquete de exigencias urgentes". En primer lugar, más recursos y "mecanismos reales" de inspección y control para garantizar la igualdad en cada empresa; un compromiso político y social vinculante mediante un 'Pacto de Estado contra los discursos de odio' para poner freno a la impunidad de las declaraciones que estigmatizan a los grupos vulnerables, y actúan como la antesala de los delitos de agresión en las calles y oficinas. Por otra parte, el sindicato ha situado en el centro de sus reclamaciones "el amparo explícito y el reconocimiento pleno de las identidades intersex frente a los prejuicios y la ignorancia".

Del mismo modo, ha pedido medidas específicas de protección y visibilidad en el mundo rural. "El aislamiento y la falta de redes de apoyo agravan la discriminación laboral de las personas Lgtbi+", ha argumentado el sindicato. Finalmente, el manifiesto exige medidas eficaces para desterrar de forma definitiva las pseudoterapias de conversión, "una tortura para las personas que deja graves secuelas a largo plazo".

En suma, CCOO-A ha hecho un llamamiento a toda la afiliación, a las personas trabajadoras y a la ciudadanía a sumarse activamente a los actos convocados. CCOO ha anunciado que el próximo 1 de julio tendrá lugar en Cádiz la jornada 'Centros de trabajo Inclusivos, libres de Lgtbifobia' como compromiso del sindicato "para seguir avanzando en la lucha contra esta lacra".