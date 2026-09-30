CCOO-A exige el "pago inmediato" de salarios e indemnizaciones pendientes a la plantilla de Inserta Andalucía

Archivo - Sede de CCOO-A en imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La federación de enseñanza de CCOO de Andalucía ha alertado de la "insostenible situación" que padece la plantilla de Inserta Andalucía, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la protección de menores, el acompañamiento a personas en situación de exclusión y la inserción sociolaboral en nuestra comunidad autónoma.

El sindicato considera "inadmisible" la conducta de la dirección de la ONG, que acumula retrasos continuados en los pagos de los salarios desde el mes de noviembre de 2025. "A esta problemática se suma el impago de la paga extraordinaria de verano de 2026 para la mayoría de la plantilla", ha asegurado. Además, "se están registrando diferencias arbitrarias de hasta una semana entre unas provincias y otras a la hora de realizar los abonos", ha añadido el sindicato en una nota de prensa.

Ante esto, la secretaria general de la federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, Marina Vega, ha explicado que a esta cadena de irregularidades se añade el incumplimiento de los compromisos firmados en el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) formalizado el pasado mes de junio. La negociación del despido colectivo concluyó el 23 de junio con un acuerdo unánime entre la representación social y la dirección de la entidad.

En dicho texto se fijó una indemnización de 23 días de salario por año de servicio, que debía abonarse de forma simultánea a la extinción de los contratos, así como la creación de una Bolsa Extraordinaria de Empleo para amortiguar el impacto social del procedimiento.

"A fecha de hoy, muchas de las personas trabajadoras despedidas continúan sin recibir un solo euro de las cuantías indemnizatorias que legalmente les corresponden", ha afirmado.

En ese sentido, el sindicato ha recalcado que "un acuerdo de ERE no es una simple declaración de intenciones, sino un compromiso legal de obligado cumplimiento que la entidad está ignorando, abocando a estas familias a la indefensión económica".

Como ha subrayado CCOO, Inserta Andalucía ha sido históricamente una organización de referencia en el tercer sector andaluz gracias a la labor de sus profesionales en centros de protección de menores, pisos de acogida, centros de día y programas de empleabilidad en toda Andalucía. "No obstante, la actual gestión está destruyendo este patrimonio social a costa de precarizar a su propio equipo humano", ha añadido.

"Es inaceptable que una organización cuyo objeto social es cuidar y proteger a colectivos en riesgo de exclusión esté llevando a sus propios trabajadores y trabajadoras a esa misma situación de desamparo e incertidumbre. No se puede defender la dignidad social hacia fuera mientras se vulneran los derechos laborales hacia dentro", ha aseverado.

Ante esta situación, la dirigente ha exigido la regularización e ingreso inmediato de todas las nóminas adeudadas y pagas extraordinarias al personal en activo, el fin de la arbitrariedad en el abono por provincias y el abono íntegro e inmediato de las indemnizaciones adeudadas a todas y todos los profesionales despedidos tras el ERE.

Del mismo modo, la organización sindical ha instado a las administraciones públicas financiadoras a fiscalizar el destino de los fondos públicos que subvencionan estos programas y velar por los derechos de las plantillas del sector.

"Mantendremos toda la presión sindical y legal necesaria hasta que la totalidad de la plantilla perciba las cuantías adeudadas", ha concluido.