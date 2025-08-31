CCOO Granada se adhiere a la candidatura de Granada como Capital Europea de la Cultura 2031

GRANADA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Granada, a través de su secretario general, Daniel Mesa Sánchez, ha formalizado su adhesión al proyecto de Granada como Capital Europea de la Cultura en 2031, sumando así el respaldo de una de las principales organizaciones sociales de la provincia a una iniciativa que busca posicionar a Granada en el corazón cultural de Europa.

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha destacado "la importancia" de esta incorporación: "La implicación de fuerzas sociales y sindicales como CCOO refuerza aún más esta candidatura, posicionando a Granada como ejemplo de cohesión social y desarrollo sostenible".

"La cultura es un bien común y su impulso debe nacer del consenso, la participación y el compromiso de todos los sectores que conforman nuestra sociedad", ha añadido en un comunicado.

Por su parte, Mesa ha subrayado que "apoyamos esta candidatura porque entendemos que Granada 2031 no es solo un título, sino una oportunidad real de dinamización económica y social. La cultura genera empleo, atrae inversiones, fortalece el tejido asociativo y promueve la cohesión territorial y la innovación. Granada tiene un potencial cultural inmenso que debe ponerse al servicio de su gente".

Ha añadido que "Granada 2031 representa una oportunidad estratégica para la provincia: impulsa el turismo creativo, la innovación cultural y favorece la creación de empleo en sectores como la gestión cultural, la restauración, la hostelería o las industrias creativas. También abre puertas al reconocimiento internacional de nuestra estructura productiva y cultural".

Ha recordado que CCOO de Granada, como fuerza sindical de Andalucía y del país, ha mantenido una trayectoria activa en la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras del sector cultural, así como en la promoción de un desarrollo local basado en la sostenibilidad, el diálogo social y la calidad del empleo.

La adhesión de CCOO a este proyecto "reafirma la importancia del vínculo entre cultura y trabajo digno, creatividad e inclusión, progreso y bienestar colectivo". "La cultura no es un lujo: es un motor económico que favorece la cohesión social, revitaliza el territorio y mejora las condiciones de vida. CCOO Granada se compromete a promover estos valores y a colaborar activamente para que esta candidatura sea una oportunidad compartida y real para toda la ciudadanía", ha concluido Mesa.

Así, con esta incorporación, Granada 2031 suma el apoyo de una de las entidades sociales más representativas del territorio, fortaleciendo una candidatura que aspira a transformar la ciudad desde la participación, el talento y la cultura como eje de desarrollo.