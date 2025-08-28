CCOO-Jaén lamenta los ocho trabajadores fallecidos en lo que va de 2025: "Las empresas suspenden en prevención"

JAÉN 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO en Jaén ha señalado que ocho trabajadores han fallecido en lo que va de año en la provincia, tres de ellos "en tan solo 15 días, del 30 de julio al 14 de agosto", al tiempo que ha lamentado que las empresas "suspenden en prevención Jaén".

"A la vista de los datos de siniestralidad de este año, las empresas siguen sin hacer los deberes, principalmente, debido a la falta de inversión en formación y medidas de seguridad en los centros de trabajo", ha afirmado este jueves en una nota la responsable de Salud laboral del sindicato, Manuela Barajas.

Al respecto, ha recordado que 2024 "terminó con unos datos especialmente negativos" con 15 fallecidos en accidentes laborales frente a los siete del año anterior. Ya en 2025, entre enero y junio, hubo cinco muertes frente a las once en el mismo periodo de 2024.

Barajas ha explicado que "esta tendencia descendente se vino abajo" cuando, del 30 de julio al 14 de agosto, "en tan solo 15 días", tres personas perdieron la vida mientras trabajaban; "un 37,5 por ciento del total de los ocurridos en lo que va de ejercicio.

"Uno de los trabajadores falleció por golpe de calor, tenía 22 años y trabajaba en la vía pública coincidiendo con la mayor ola de calor que hemos sufrido desde que hay registros", ha comentado. En este punto, ha afirmado que la previsión es que en los próximos años se repitan los episodios de calor extremo y "la legislación se está adaptando a esta nueva realidad, pero las empresas no toman conciencia de estos nuevos riesgos".

De este modo, con las ocho personas muertas en la provincia en el tajo, ya se han superado en uno el número de accidentes mortales ocurridos en todo 2023 cuando "aún no ha terminado el mes de agosto".

En este punto, ha considerado que la disminución en el número de muertes de enero a junio respecto a 2024 "es un dato engañoso, dado que el número de accidentes graves ha aumentado un 34 por ciento". "Por experiencia, sabemos que en muchos casos, solo la suerte, y no la prevención, evita que estas personas pasen a engrosar la lista de accidentes mortales", ha explicado.

Al hilo, ha detallado que la forma en que los trabajadores fallecen por accidente de trabajo se repite en Jaén: caídas desde altura y atrapamientos, "posiblemente los accidentes más documentados, previsibles y fácilmente evitables".

Barajas, además, se ha detenido en un dato "llamativo": "En lo que llevamos de año, todos los accidentes mortales en nuestra provincia los han sufrido los hombres, mientras que las mujeres nos vemos más afectadas por las enfermedades profesionales, las invisibles, las no diagnosticadas ni reconocidas", ha manifestado.

Por otra parte, la responsable de Salud Laboral ha declarado que el número de trabajadores está aumentando, los nuevos empleos son cada vez más técnicos y de mayor cualificación, "por lo que, en teoría, el número de trabajadores accidentados y fallecidos debería disminuir significativamente".

En este sentido, ha denunciado el "incumplimiento" de la legislación por parte de las empresas. Hay "un número importante que no está al tanto de todas las obligaciones que implica la Ley de Prevención de Riesgos Laborales", "algunas ignoran las medidas preventivas y no son conscientes de que el desconocimiento incrementa el riesgo de accidentes laborales". A ello ha sumado las que aplican la "prevención de papel, guardada en un cajón por si viene alguna inspección".

ESCASEZ DE RECURSOS DE INSPECCIÓN

Barajas ha indicado que el aumento de la edad de jubilación, el pluriempleo y la precariedad, "son factores que suman, pero no son determinantes". Frente a ello, la "escasez" de recursos de la inspección, la "falta de compromiso real" de las administraciones con la prevención y la "obstaculización" a la labor de los sindicatos contribuyen a no poder disminuir los datos de siniestralidad laboral.

Al hilo, ha valorado que en las empresas "donde hay un representante sindical de CCOO se facilita la labor preventiva de forma decisiva, reduciendo el número y la gravedad de los accidentes". "Por ello, llevamos años reclamando la presencia de delegados sectoriales que permitan a las empresas sin representación sindical, contar con esta figura de apoyo y asesoramiento en prevención de riesgos laborales", ha subrayado.

Por último, ha hecho hincapié en que las empresas deben cumplir con sus obligaciones en materia de prevención, ser responsables y saber que, si incumplen, tendrán consecuencias, sanciones económicas, daños reputacionales y, en definitiva, un impacto económico y legal. "Los costes asociados a los accidentes y las responsabilidades penales para los responsables pueden ser muy altos", ha apostillado Barajas.