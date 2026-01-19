CCOO-A manda un mensaje de "pronta recuperación" a los heridos del "terrible siniestro" en Adamuz (Córdoba)

Llegada de la UME al Instituto de Medicina Legal donde se espera la llegada de los cuerpo de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz. A 19 de enero de 2026, en Córdoba (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Andalucía ha trasladado este lunes sus "más sinceras condolencias" a las familias y seres queridos de las víctimas del trágico accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), al tiempo que ha mostrado su "más profundo pesar ante este terrible siniestro y deseamos la pronta recuperación de las personas que han resultado heridas".

Desde la Confederación Sindical de CCOO de Andalucía, a través de una nota de prensa, han enviado su "apoyo y solidaridad a las familias" y han deseado "una pronta recuperación a las personas heridas en el siniestro". "Desde CCOO queremos agradecer y poner en valor el trabajo que están realizando los servicios de emergencia, los profesionales de los centros sanitarios y la coordinación entre los mismos, del sector ferroviario y resto de sectores implicados".

Igualmente, han aplaudido el trabajo de los voluntarios y "la solidaridad mostrada por los vecinos del pueblo de Adamuz y zonas allegadas desde el primer momento del accidente". La cifra de fallecidos se ha elevado a 39, según han confirmado a Europa Press fuentes del Ministerio de Interior, tras el descarrilamiento registrado sobre las 19,45 horas de este domingo, 18 de enero, de un tren Iryo 6189 en el que viajaban alrededor de 300 personas y que cubría el trayecto Málaga-Puerta de Atocha, ocurrido en los desvíos de entrada a la vía 1 de la estación de Adamuz (Córdoba), lo que provocó que el vehículo invadiera la vía contigua.