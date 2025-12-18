CCOO-A se moviliza para pedir mejoras de las condiciones laborales de los trabajadores de grandes almacenes. - CCOO-A

SEVILLA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Andalucía se ha movilizado este jueves en Málaga y Sevilla en el marco de la campaña 'Tiempo para vivir', que el sindicato desarrolla a nivel nacional con concentraciones en diferentes ciudades de España, para pedir mejoras de las condiciones laborales (sobrecarga laboral, falta de descanso y dificultad para conciliar) de los trabajadores de grandes almacenes.

Según ha explicado la organización sindical en una nota, a través del desarrollo de una encuesta sobre el clima laboral realizada por CCOO Servicios a las plantillas de trabajadores del sector de grandes almacenes, entre el 1 y el 8 de diciembre, en la que han participado 24.227 personas a nivel estatal, se ha puesto de manifiesto una de las principales quejas vinculada a "la liberalización de horarios, la falta de conciliación y la obligación de trabajar domingos y festivos sin compensación".

En concreto, un 71% ha señalado este aspecto como "lo peor" de su trabajo. CCOO ha asegurado que "no es casual que el 75,2% sitúe la voluntariedad y la compensación remunerada del trabajo en domingos y festivos entre sus principales reivindicaciones".

Asimismo, "la sobrecarga laboral, la falta de conciliación y los bajos salarios están detrás del malestar generalizado de los trabajadores del sector de grandes almacenes en España", ha asegurado el sindicato.

Por otro lado, CCOO ha denunciado, desde hace años, "la falta de conciliación y las cargas de trabajo" en el sector de grandes almacenes, especialmente en periodos como la campaña navideña o las rebajas. "El trabajo obligatorio y no compensado en domingos y festivos, junto con la pérdida de atractivo salarial frente a otros sectores, refuerzan la necesidad de reivindicar más salario y más tiempo para vivir, para unas plantillas que en Andalucía alcanzan a casi 40.000 trabajadores en más de 250 centros de trabajo", ha destacado.

En este sentido, la organización sindical ha trasladado la voz de las plantillas, exigiendo que el trabajo en domingos y festivos sea voluntario y compensado; el fin de las sobrecargas, con refuerzo de plantillas en estos picos de ventas; salarios dignos y justos; incentivos reales y motivadores; más conciliación y descanso; reducción de los horarios ampliados, especialmente para mayores de 55 años; el respeto del calendario laboral, sin cambios arbitrarios; la cobertura de bajas y ausencias; la protección de la salud física y mental de los trabajadores.

Por último, el sindicato ha subrayado que trasladará a las empresas y a la patronal Anged (Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución) estas reivindicaciones en las futuras negociaciones.