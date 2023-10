CCOO no descarta huelga indefinida entre PTIS e intérpretes de lengua de signos ante la "precariedad" del sector

SEVILLA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO de Andalucía no descarta convocar una huelga indefinida entre el personal técnico de integración social (PTIS) y los intérpretes de lengua de signos (ILSE) que atienden a los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo en los centros andaluces ante la situación "cada día más precaria" que sufre todo el sector. Inicialmente ya han llamado a la huelga los días 27 de octubre y 7 de noviembre a la plantilla de Osventos S.L. por un "recorte salarial injustificado".

Así lo ha indicado en declaraciones a Europa Press el responsable de política educativa de la Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, Diego Rodríguez, quien ha explicado que "su catalogación como personal complementario no esencial, la falta de plazas para atender al alumnado que tiene estas necesidades, la ausencia de ratio, con el incremento de la carga de trabajo que esto supone, se ve aún más precarizada con la privatización del servicio".

"Si lamentable es que seamos la única comunidad autónoma que tiene privatizado este servicio tan esencial, más lamentable es aún el abandono de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional respecto a las condiciones laborales de estos profesionales", ha añadido Rodríguez.

De este modo, ha continuado, mientras la consejería "manifiesta públicamente su compromiso con la atención a la diversidad, lo que realmente hace es permitir a las empresas con las que concierta este servicio es que no se apliquen las tablas salariales vigentes en el convenio colectivo, que no se abonen los atrasos que se les debe a las plantillas por las actualizaciones salariales, que se les modifiquen los contratos a modalidades más precarias o que no se les abonen las vacaciones como si fueran trabajadores a destajo".

En definitiva, "un sinfín de irregularidades que encuentran amparo en la forma en la que se licitan los servicios", ha añadido, al tiempo que ha lamentado que "la última gota que ha colmado el vaso es que una de estas empresas, Osventos S.L., empresa gallega que se está haciendo con la mayoría de servicios progresivamente desde que el PP está en el gobierno de Andalucía, ha decidido reducir el sueldo a la plantilla alegando que solo les tienen que pagar la hora de trabajo efectiva, es decir, que los descansos, las vacaciones, los festivos, etcétera, ya no procederán a abonársela".

Por cierto, la consejería "no ha disminuido la partida presupuestaria del servicio, que, aunque malamente, podría servirle a la empresa para justificar el recorte", por lo que la empresa "va a ganar más dinero a costa de no pagarle a la plantilla lo que es suyo", ha asegurado Diego Rodríguez.

Por todo ello, la Federación de Enseñanza, después de intentar que tanto la empresa como la consejería "dieran marcha atrás a esta injusta medida, hemos llamado inicialmente a la huelga los días 27 de octubre y 7 de noviembre a la plantilla de Osventos S.L.", pero, advierte, "y si en el plazo de esta convocatoria no se resuelve la situación de PTIS e ILSE del resto de empresas, procederemos a convocar una huelga con carácter indefinido de todos los trabajadores del sector".