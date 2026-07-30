CCOO-A pide al empresariado andaluz que "imite" el modelo laboral de vendimia francesa que moviliza a 10.800 andaluces

Imagen de la rueda de prensa ofrecida por CCOO. - CCOO-A

SEVILLA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La federación de Industria de CCOO ha presentado su informe anual sobre la situación de las trabajadoras y trabajadores que se desplazan a Francia para la campaña de la vendimia. Allí, ha pedido al empresariado andaluz que "imite" el modelo laboral de vendimia francesa que moviliza a 10.800 andaluces.

El responsable del sector agrario de la Federación Estatal, Vicente Jiménez, ha explicado que "la previsión para la cosecha vitivinícola de 2026 en Francia indica una producción que, aunque no es catastrófica, se espera que sea menor a la media de los últimos años. Las condiciones climáticas adversas, como lluvias, enfermedades, y sequías, han afectado negativamente a varios departamentos vinícolas, resultando en rendimientos más bajos", tal y como ha subrayado el sindicato en una nota de prensa.

Este año, la campaña acogerá a unos 14.500 vendimiadores y vendimiadoras, de los que 10.800 (entorno al 75%) proceden de Andalucía.

En ese sentido, el secretario general de la Federación de Industria de CCOO de Andalucía, José Hurtado, ha explicado que las provincias de Granada y Jaén acaparan el 53,3% de los desplazamientos andaluces, sumando unas 8.000 personas.

"Esta ocupación permite a la clase trabajadora sumar las jornadas necesarias para acceder al subsidio agrario, paliando la externalización y la precariedad de un sector que expulsa a su mano de obra", ha añadido.

Precisamente, dignificar las condiciones laborales de estas trabajadoras y trabajadores en España es una de las principales reivindicaciones de CCOO.

"La vendimia francesa moviliza al mayor flujo migratorio laboral de nuestro país debido a que se hace bajo unas condiciones sociolaborales mucho más favorables, como el salario neto, que se ha fijado en 9,74 euros la hora, permitiendo alcanzar ingresos que oscilan entre 1.900 y 2.337 euros mensuales".

No obstante, los dirigentes han alertado de prácticas abusivas que se pueden producir durante la contratación y han recordado que el acceso a las ofertas laborales es gratuito.

Sobre esta cuestión, CCOO ha dejado claro que tiene activos todos sus mecanismos de vigilancia y movilización para erradicar los abusos laborales y asegurar que no se vulneren los derechos de los trabajadores y trabajadoras.

De igual manera, el sindicato ha explicado que a la vendimia francesa también se desplazan personas trabajadoras procedentes de otras comunidades autónomas como Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Murcia.

"La mayor parte de estas personas repiten cada año, lo que demuestra una altísima profesionalidad ante los empleadores franceses".

Por otra parte, desde CCOO se ha vuelto a reclamar que se garantice un convenio colectivo digno "que eviten los casos de explotación que se producen con demasiada frecuencia en nuestro sector agrario".

Los dirigentes también han presentado la 'Guía Actualizada Informativa Sociolaboral de la Vendimia 2026. Infografía de Buenas Prácticas en materia de Seguridad e Higiene en las tareas de vendimia 2026'.