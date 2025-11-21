CCOO pide al gobierno andaluz "medidas concretas" en el presupuesto para poner freno a la siniestralidad laboral

SEVILLA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha organizado una asamblea con más de 800 delegados de Sevilla en la que se ha puesto sobre la mesa "cuántos trabajadores tienen que fallecer cuando van a ganarse la vida para que el Gobierno andaluz recoja medidas concretas en el presupuesto que pongan freno a la siniestralidad laboral, haga cumplir a las empresas la Ley de Prevención y sancione a aquellas que no la cumplan".

Según ha informado el sindicato en una nota, el acto ha contado con la participación del secretario general de CCOO, Unai Sordo; la secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López y el secretario general de CCOO de Sevilla, Carlos Aristu.

Durante la asamblea, los dirigentes han explicado las "prioridades" que han marcado la acción sindical de CCOO tras los periodos congresuales, entre las que han destacado la "ofensiva para subir los salarios, el deterioro de los servicios públicos o la siniestralidad laboral".

Precisamente sobre esta última cuestión, la secretaria general de CCOO-A ha explicado que las empresas siguen ahorrando y no invierten en la salud de sus plantillas, y ha dicho que "no sabemos qué le pasa al Gobierno andaluz con la salud de las personas trabajadoras". En los presupuestos públicos de la comunidad no hay "medidas concretas" o "al menos no las vemos, para establecer y reforzar la sanidad pública".

Además, López ha expuesto que no saben qué ha pasado con los cribados ni las medidas que se están analizando para solventar esa situación. "Hay una deriva privatizadora cada vez más evidente y no pone ni una medida concreta para frenar la siniestralidad laboral y proteger la vida y la salud de los trabajadores", ha puntualizado.

En este sentido, López ha señalado que tampoco se refuerza el Instituto de Prevención de Riesgos Laborales y que la única medida concreta que hay es el "aumento de dinero destinado a las empresas a fondo perdido simplemente por cumplir la Ley, mientras vemos cómo sistemáticamente en materia de Prevención de Riesgos la incumplen".

Por otro lado, el secretario general de CCOO de Sevilla, se ha expresado en esa línea y ha advertido de que "es necesario acabar con el silencio cómplice e intolerable que se da en la siniestralidad laboral y que acaba por avalar de alguna manera una cultura empresarial del incumplimiento, del ahorro de cuatro duros por ahorrarse cuatro equipos de protección que acaba costando vidas y dejando drama a las familias". Aristu ha destacado que en Sevilla han fallecido 35 personas en accidentes laborales en lo que va de año.

Otro asunto tratado en la asamblea ha sido la subida salarial ya que, como ha apuntado el secretario general del sindicato, "vamos a hacer una batalla de los salarios y de la negociación colectiva" y ha apuntado que para CCOO "no sirve una subida por encima de la inflación" y que hay que hacer "subidas adicionales" a los salarios medios y medios-bajos, que son los que "más están sufriendo la carestía de la vida", ha concluido.

Además, Sordo ha señalado que "si no hay una modificación de cómo se regula el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en España, CCOO no va a pactar ninguna subida del mismo". De igual modo, el secretario general ha adelantado que plantearán una "fuerte subida salarial" en el próximo Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) que hay que renovar a finales de 2025 y que en el caso de Sevilla, "va a afectar en torno a 200.000 personas".

En este sentido, la secretaria general de CCOO-A ha afirmando que "toca repartir las enormes ganancias que están teniendo las empresas año tras año y conseguir mejoras salariales".

En cuanto a los servicios públicos, el secretario general de CCOO ha señalado que "nunca se ha transferido más dinero a las administraciones autonómicas en nuestro país que en estos últimos años" y ha recalcado que este dinero se está "mal empleand"o en demasiadas ocasiones para reducir los impuestos, sobre todo a las rentas altas y para deteriorar conscientemente los servicios públicos.

Un deterioro, ha dicho, que "no solo supone facilitar negocio a los amiguetes y a las empresas, sino que supone apostar por una sociedad más desigual, más segregada, donde además se están incrementando los precios y se está retrayendo rentas de las familias".

"El objetivo de CCOO es recuperar una iniciativa social potente para denunciarlo y acabar con esa situación", ha concluido el sindicato.