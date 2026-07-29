CCOO pide a la Junta un "gran acuerdo para reforzar" la educación pública y anuncia "movilizaciones si no hay avances"

Imagen del colegio de Infantil y Primaria Virgen de Luna, uno de los centros educativos donde se desarrolla el programa de Refuerzo Estival - Esther Lobato - Europa Press

SEVILLA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Andalucía ha mantenido una reunión bilateral con la consejera de Educación, Carmen Castillo, en la que ha trasladado sus principales reivindicaciones para el inicio del nuevo curso escolar y ha reclamado la apertura de una "nueva etapa de diálogo que permita alcanzar un gran acuerdo para fortalecer la educación pública andaluza".

Durante el encuentro, la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, Marina Vega, ha defendido la necesidad de mantener "una interlocución estable con la consejería, institucionalizando reuniones bilaterales al inicio de cada curso", y ha insistido en que Andalucía necesita un "acuerdo ambicioso que sitúe a la educación pública entre las principales prioridades políticas de la legislatura".

Vega ha trasladado a la consejera la voluntad de la organización de alcanzar acuerdos que permitan mejorar el sistema educativo andaluz, pero ha advertido de que "el tiempo de los diagnósticos ha terminado". "Si el acuerdo no se da desde la negociación, CCOO impulsará, junto al conjunto de la comunidad educativa, las movilizaciones que sean necesarias para defender la educación pública andaluza", ha indicado.

Según se recoge en un comunicado, Vega ha abogado por una "visión integral de la educación pública", reclamando medidas que alcancen todas las etapas educativas, desde el primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años) y las enseñanzas obligatorias, hasta la Formación Profesional.

Asimismo, el sindicato ha pedido el refuerzo de los recursos humanos y materiales necesarios para garantizar una educación pública de calidad en todos los niveles.

Respecto al profesorado andaluz, la dirigente sindical ha mostrado su preocupación por la "situación que atraviesa, sometido desde hace años a una creciente sobrecarga de trabajo, una excesiva burocracia, una atención a la diversidad cada vez más compleja y una pérdida continuada de poder adquisitivo".

En este sentido, ha reclamado la "negociación urgente de un nuevo acuerdo retributivo que permita situar al profesorado andaluz en el lugar que le corresponde respecto al resto de comunidades autónomas y reconocer la labor que desarrolla cada día en las aulas".

Asimismo, el sindicato ha defendido que el descenso demográfico se convierta en una oportunidad para mejorar la calidad de la enseñanza pública. "Hay que reducir ratios, reforzar las plantillas docentes y ampliar los recursos destinados a la atención a la diversidad, en lugar de justificar nuevos recortes", ha indicado.

Entre las medidas planteadas, destacan el incremento de las plantillas estructurales de orientación, Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje; que el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo compute doble a efectos de ratio; la regulación de las ratios en las aulas específicas, y el refuerzo del personal técnico de integración social (PTIS), para garantizar una atención verdaderamente inclusiva.

CCOO también ha reclamado una apuesta decidida por la Formación Profesional pública, con una planificación que "responda a las necesidades del tejido productivo andaluz, incremente la oferta pública, dote adecuadamente a los centros y garantice que ningún estudiante quede sin plaza por falta de recursos".

La organización ha trasladado igualmente su preocupación por la situación del personal laboral y de los servicios educativos externalizados, especialmente del colectivo de PTIS e ILSE y ha solicitado la creación de una mesa tripartita entre la consejería, la Agencia Pública Andaluza de Educación, las empresas adjudicatarias y las organizaciones sindicales para abordar los problemas del sector y "evitar que la precariedad laboral siga repercutiendo en la calidad del servicio educativo".

Además, CCOO ha denunciado "la falta de respuesta" a la reunión solicitada hace meses con la Agencia Pública Andaluza de Educación y ha recordado que el diálogo ha permitido en otras ocasiones "evitar conflictos y mejorar los procesos de contratación".

Vega ha trasladado también la necesidad de "reforzar las plantillas del personal laboral, adaptar las relaciones de puestos de trabajo a las necesidades reales de los centros e impulsar categorías profesionales tan necesarias como la enfermera escolar, las educadoras o las fisioterapeutas en los equipos de orientación educativa".