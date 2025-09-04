CCOO pide más seguridad en centros sanitarios de Granada tras la agresión a un vigilante del Clínico

GRANADA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

CCOO Hábitat de Granada ha denunciado públicamente este jueves la agresión a un vigilante del Hospital Universitario Clínico San Cecilio, que tuvo que ser atendido por "numerosas heridas" el pasado 2 de septiembre, por lo que el sindicato ha pedido "un incremento urgente de la seguridad" en centros hospitalarios y de salud granadinos.

El suceso tuvo lugar el pasado 2 de septiembre cuando un vigilante de seguridad Hospital Universitario San Cecilio de Granada habría sido agredido por un paciente y sus familiares, teniendo que ser atendido de numerosas heridas, según ha destacado CCOO en una nota de prensa este jueves.

Con la condena a este tipo de agresiones, CCOO ha pedido a la Junta "un incremento urgente de la seguridad" para "cuidar" tanto a los trabajadores como a las personas usuarias. El responsable de Seguridad Privada del sindicato en Granada, Antonio Sánchez Camacho, ha incidido en "las continuas agresiones" que sufren los vigilantes de los centros sanitarios, "que se encuentran al límite debido a la falta de personal".

El responsable sindical ha informado de la reciente adjudicación del servicio de seguridad donde se mantienen las horas y el personal contratado. "Sólo se ha variado la distribución de la prestación del servicio en los centros de salud y manteniendo lo que lo contratado en los hospitales, no se ha realizado ninguna mejora para ampliar el equipo de vigilantes de seguridad", ha advertido Camacho

Así, desde CCOO Hábitat Granada entienden que "no se valora la importancia del trabajo de los vigilantes de seguridad" que no sólo protegen al personal sanitario y usuarios de agresiones y hurtos, sino que alertan sobre situaciones de peligro como pasó recientemente con un incendio producido en la tercera planta del Hospital Universitario San Cecilio, evitando que se produjera una catástrofe mayor.