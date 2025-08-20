CCOO pide medidas a la Junta ante las "interminables colas" en el Registro Civil de Granada

Archivo - El secretario general de CCOO Granada, Daniel Mesa, a la izquierda en la imagen, junto con su responsable de Enseñanza Pública, Camilo Alaminos. (Foto de archivo). - CCOO - Archivo

GRANADA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO-Granada ha solicitado "formalmente" a la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía que "tome las medidas oportunas para reducir los tiempos de espera" para acceder al Registro Civil de Granada, donde se forman colas físicas "interminables", con el fin de "mejorar la atención en un servicio público que es esencial para la ciudadanía".

Así lo ha indicado el sindicato en un comunicado en el que advierte de que con el nuevo sistema informático de cita previa, los trabajadores de este área "ven aumentada su carga laboral".

Además, desde CCOO apuntan que "la reducción de la plantilla por vacaciones obliga a los funcionarios a atender tanto a los ciudadanos que llegan con cita previa como a quienes, sin tenerla, acuden con desesperación ante la posible pérdida de un viaje, para cumplir con unos plazos o por razones de salud".

Esto "genera estrés laboral en los trabajadores públicos y, para la ciudadanía, el colapso tiene como consecuencia un servicio público deficitario", según continúa avisando CCOO, desde donde explican además que "este exceso temporal se complica en el período estival, cuando muchos ciudadanos solicitan la obtención de certificados para renovar el DNI o pasaporte".

Así, desde CCOO-Granada indican que han podido "constatar que la simple solicitud de un certificado de nacimiento para poder obtener el DNI o pasaporte tiene una demora de en torno a tres meses en el sistema de cita previa del Registro Civil de Granada".

"Por tanto, a esta 'cola virtual' hay que sumar después unas colas físicas interminables", según lamenta CCOO-Granada, que, ante esta situación, "ha solicitado formalmente a la Consejería de Justicia que tome las medidas oportunas para reducir los tiempos de espera con el fin de mejorar la atención en un servicio público que es esencial para la ciudadanía".