CCOO pide a Moreno Bonilla que aplique en Andalucía sus "lecciones" de vivienda y "tope" los precios del alquiler

Archivo - Imagen de archivo de promoción de VPO. - FACUA - Archivo

SEVILLA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López, ha pedido a Juanma Moreno que aplique sus lecciones en la comunidad ante las declaraciones del presidente sobre el desahucio de MariCarmen en Madrid. "Es increíble que diga que hay que poner freno y acabar con el problema de la vivienda en este país cuando las competencias están en nuestra comunidad autónoma y él tiene la responsabilidad para hacerla accesible a los ciudadanos de nuestra tierra", ha señalado la dirigente.

Según ha informado CCOO en una nota, la secretaria general ha remarcado que el Gobierno andaluz "dispone del marco legal y de todas las herramientas normativas y ejecutivas necesarias para intervenir de forma directa e inmediata en este drama social". Sin embargo, CCOO ha manifestado que la Junta "desaprovecha mecanismos clave puestos a su alcance por el Gobierno estatal como la regulación de zonas tensionadas, la limitación de precios del alquiler o la implantación de tasas turísticas".

Además, "después critica que se quiera legislar para impedir atropellos a la dignidad de las personas por encima de las empresas". En este sentido, la central sindical le ha recordado al presidente que el Gobierno andaluz tiene la competencia exclusiva en la materia y la obligación de dar soluciones reales a las familias.

Frente a esto, López ha criticado que la única actuación andaluza "haya sido una ley que encareció la VPO y favoreció que las grandes inmobiliarias, que los fondos buitre, vuelvan a aterrizar en nuestra tierra para especular con nuestra vida". De hecho, como ha argumentado López, "sólo el 2% de las viviendas construidas el año pasado en Andalucía han sido VPO, unas 500 aproximadamente.

Asimismo, la dirigente ha manifestado que la velocidad con la que se levantan pisos de renta libre a precios medios de 300.000 euros en suelos públicos regalados es muy superior. Por todo ello, la secretaria general ha instado a Moreno Bonilla a fijarse en los salarios medios andaluces y en las dificultades para llegar a final de mes.

"Si realmente quiere poner freno al problema que hay de la vivienda en este país, tiene que hacerlo con los trabajadores andaluces y, para ello, es necesario que modifique la ley que puso en marcha a principios de año y dé un giro de 180 grados para topar los precios del alquiler en Andalucía en las zonas tensionadas y limitar el precio de la vivienda protegida", ha remarcado López.

Por otra parte, CCOO se ha referido a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) sobre garantía habitacional que ha presentado junto a cinco organizaciones sociales para articular un Fondo público real. "Una ILP que lleva seis meses tramitándose y que esperamos no sufra una artimaña del Partido Popular y VOX para frenar la participación social, que parece tanto miedo les da", ha concluido López.