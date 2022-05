CCOO-A pide un Pacto de Estado por la Industria y apunta al 21 de mayo como "fecha clave" con una movilización en Madrid

SEVILLA, 16 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López; la secretaria general de la Federación de Industria de CCOO, Garbiñe Espejo y su homólogo en CCOO de Andalucía, José Hurtado, han reclamado este lunes un Pacto de Estado por la Industria en la asamblea que ha congregado en Sevilla a delegados y delegadas del sindicato procedentes de todas las provincias andaluzas y en la que ha participado también el secretario general de CCOO de Sevilla, Carlos Aristu.

Los dirigentes han puesto en valor la importancia de la industria, así como la necesidad de apostar por ella, según recoge un comunicado del sindicato. En ese sentido, la dirigente ha recordado que "en Andalucía el desarrollo industrial es la asignatura pendiente ya que, aunque se han dado pasos en las últimas décadas en el sector aeroespacial, tenemos que seguir construyendo una estructura productiva asentada en lo industrial para crear empleo de calidad en Andalucía y que cuando llegue la crisis no se derrumbe el castillo de naipes que tenemos en nuestra tierra. No podemos tener una España de dos velocidades, una que ya está pensando en el 5G y otra que todavía va por el 2.0 e incluso por la analógica. La industria es clave para Andalucía", ha argumentado.

López ha insistido además en que "desde CCOO de Andalucía siempre hemos reclamado a los gobiernos de nuestra tierra, con independencia del color que fueran, intervención pública para fortalecer el sector, planificación para poder tener visión a medio y largo plazo y recursos e inversión para poder cambiar la dinámica". Sobre esa cuestión, la dirigente ha apuntado que "ha habido acuerdos, pactos y planes importantes y algunos de ellos han evitado una caída mayor del peso de la industria en el PIB andaluz y limitado la destrucción del tejido empresarial y con ello del empleo".

Entre esos acuerdos, la secretaria general de CCOO de Andalucía ha destacado el Pacto Andaluz por la Industria firmado en 2017, del que ha reclamado que se actualice; así como el acuerdo de reactivación de 2020, bajo el que se han desarrollado el Plan Crece y la Estrategia Aeroespacial. Sobre el Pacto de Estado por la Industria, López ha reivindicado que recoja las demandas de Andalucía "porque son claves en la configuración del mismo si queremos eliminar las desigualdades y conseguir la convergencia económica y la cohesión social de los trabajadores en este país". "La reindustrialización que necesita España, -apostilla-, debe configurarse de Sur a Norte, para corregir los desequilibrios del pasado y lograr esa convergencia que necesitamos", ha sostenido.

Por su parte, Espejo ha aseverado que "no es baladí que la primera asamblea sobre el Pacto de Estado por la Industria se haya llevado a cabo en Andalucía". "Existe un déficit estructural en materia industrial en la comunidad andaluza, cuestión esta que será tenida en cuenta y estará muy presente en las reivindicaciones de CCOO por el Pacto", ha resaltado.

Asimismo, ha insistido en que las crisis han puesto de relieve la debilidad del tejido productivo de nuestro país y para que se de ese necesario cambio de modelo productivo, es imprescindible reindustrializar la economía. "Pedimos al Gobierno central que se siente a negociar con los agentes económicos y sociales un Pacto de Estado por la Industria porque tiene que haber políticas de estrategia y no de reacción que es lo que hay a día de hoy por parte del Ministerio de Industria y del Ministerio de Transición Ecológica. Esto tiene que ser un compromiso de todo el Gobierno", ha dicho.

Garbiñe ha defendido en su intervención que "el eje del nuevo modelo industrial sea la mejora de las condiciones laborales de la clase trabajadora"; al tiempo que ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de la patronal. "Si no se soluciona el bloqueo de los convenios colectivos, la conflictividad social va a ir en aumento", ha advertido.

La Federación de Industria de CCOO ha explicitado su compromiso de no firmar ningún convenio que no recoja cláusula de revisión salarial. De otro lado, la dirigente se ha referido a los fondos Next Generation, de los que ha dicho que "el problema de los fondos es que no se está teniendo en cuenta a la representación de los trabajadores y trabajadoras para decidir entre todas las partes hacia dónde deben ir esos fondos. Reivindicamos un espacio de concertación social".

Por su parte, Hurtado también ha reclamado la necesidad de un cambio radical en el tejido productivo andaluz. "No podemos estar entre las cinco peores comunidades autónomas, por lo que el 21 de mayo estaremos en Madrid para pedirle al Gobierno central un pacto de Estado por la Industria", ha apuntado.