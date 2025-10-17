CCOO-A pide reforzar la figura del intérprete en sus propuestas al Anteproyecto de Ley de Patrimonio Cultural

Archivo - Imagen de archivo de un trabajador con un ordenador. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO Andalucía ha presentado sus propuestas al Anteproyecto de Ley de Patrimonio Cultural en Andalucía en el trámite en el CES-A quedando las mismas recogidas en el dictamen emitido por este organismo. De este modo, CCOO ha defendido que el patrimonio cultural vertebra la sociedad y requiere medidas "trasversales y de coordinación" a las que pretende dar consistencia este anteproyecto, por lo que ha manifestado su preocupación porque el cambio de autorización previa para la actuación sobre el patrimonio "se cambie por una declaración responsable, si ello no lleva recursos personales adecuados".

En este sentido, según se ha expresado en el informe del CES-A, se ha precisado de la creación de un Cuerpo de Inspectores de Patrimonio Histórico especializados que den "repuesta rápida a las necesidades de tutela de estos bienes y la consecuente adaptación del régimen sancionador".

A este respecto, CCOO-A ha ahondado planteando en una nota de prensa que "es esencial" disponer de unos recursos humanos adecuados en función del patrimonio existente en cada provincia y de los informes necesarios y las inspecciones pertinentes que deban realizarse, "evitando que el juego del silencio administrativo ocasione situaciones irreparables".

Esto afecta específicamente, según ha señalado el sindicato, al Plan de Inspección anual, "que debería contemplar el número de personas funcionarias necesarias para su ejecución y contar con la dotación presupuestaria necesaria".

Asimismo, CCOO-A ha propuesto fortalecer y definir con mayor precisión la figura del intérprete cultural en este Anteproyecto de Ley, congratulándose de que el dictamen del CES-A "lo haya reproducido con literalidad".

Una propuesta que "busca garantizar el reconocimiento profesional de estos trabajadores y trabajadoras, mejorar sus condiciones laborales y asegurar su papel clave en la difusión y conservación del patrimonio cultural andaluz".

Para la central sindical, la figura del intérprete cultural "es fundamental para acercar el patrimonio a la ciudadanía y fomentar su valoración y cuidado", motivo por el cual ha instado a la Consejería de Cultura y Deporte a incorporar esta propuesta en el texto definitivo de la ley, "asegurando un marco normativo que proteja y promueva esta profesión esencial".

Según ha detallado CCOO-A, se trata de que la profesión de intérprete del patrimonio se reconozca en función de la formación y experiencia justificada, siendo la administración pública de cultura garante de esa especialización".

De igual modo, ha manifestado la "preocupación" porque no se cuente con las unidades "suficientes" para cumplimentar el asesoramiento con las entidades locales. A su juicio, cualquier acuerdo de colaboración ha de llevar aparejado un plan específico de financiación, ya que la diversidad de entidades pequeñas en Andalucía es importante, por lo que para este sindicato es imperativo que la ley establezca un marco financiero robusto que permita "no solo la conservación, sino también la revitalización de los bienes culturales, especialmente en un contexto de recortes presupuestarios y creciente presión urbanística".

Finalmente, la organización sindical ha argumentado que el patrimonio cultural es un bien común que merece una protección integral y una gestión innovadora y participativa".