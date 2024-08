CCOO-A pide reglas del juego "claras" y "transparentes" ante una financiación singular en Cataluña

SEVILLA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CCOO en Andalucía, Nuria López, ha pedido este martes al Gobierno central que las "reglas del juego sean claras y haya más transparencia" en cuanto a una financiación singular para Cataluña. "Queremos que haya criterios de solidaridad claros y criterios de igualdad claros en nuestro país", ha reclamado para también demandar la configuración de un nuevo modelo de financiación autonómica en Andalucía.

Preguntada al respecto en rueda de prensa y tras criticar que "muchas veces nos muestren un pajarito para perder de vista lo importante", López ha insistido en la importancia de los principios de igualdad y solidaridad. "Tienen que inspirar cualquier norma", ha avisado.

"Estamos hablando de un Estado español que tiene que cohesionarse, que tiene que cohesionar a su ciudadanía y que tiene que prever y proveer de los mismos derechos, de los mismos servicios públicos, de la misma calidad, de las mismas infraestructuras y de las mismas oportunidades a toda su ciudadanía, vivan en Cádiz, en Almería, en Cuenca o en Oviedo", ha subrayado.

A esto ha sumado que lo que tiene claros su sindicato es que el modelo de financiación autonómica, que está caduco, es "gravoso para Andalucía, perjudica a Andalucía, no garantiza la igualdad ni la equidad y no garantiza la suficiencia financiera para soportar los servicios públicos y todos los derechos que dice nuestro Estatuto de Autonomía, que es nuestra segunda carta magna, después de la Constitución Española (CE)".

Al hilo de esto, ha apuntado que en 2018 se produjo en Andalucía "un debate muy importante" que se concretó en un dictamen "solvente, robusto y riguroso en el Parlamento de Andalucía. "Este dictamen tiene que ser la base para afianzar el modelo de financiación autonómica que necesita este país", ha explicado para solicitar al Gobierno central que "abra el debate no solo a los partidos políticos, sino también a los agentes sociales y económicos".

Frente a esto, ha criticado la actitud del capital, que, a su juicio, "se instala en una u otra comunidad en función de cómo les rebajen fiscalmente su aportación a la solidaridad", por lo que ha demandado también que la reforma del modelo de financiación vaya acompañado de "una gran reforma fiscal para que pague más quien más tiene y no haya 'dumping' entre comunidades".

"Pedimos al presidente Sánchez que coja ese dictamen y lo lleve como base para configurar un modelo de financiación autonómica justo para este país y que clarifique cuáles son los criterios de solidaridad y de igualdad que tiene el pacto que ha negociado con Esquerra Republicana de Cataluña".

"MÁS TRANSPARENCIA"

En este sentido, la secretaria general de CCOO-A ha pedido "más transparencia" para generar confianza en esta cuestión. "Nadie pensará que Andalucía va a jugar en tercera división", ha advertido para afirmar que "tenemos los avíos suficientes, las capacidades suficientes para jugar en primera, como el resto de comunidades de este país".

No obstante, ha apuntado que esto no va de comparaciones. "Andalucía tiene su propio proyecto, que se llama Estatuto de Autonomía. Esto no va de agravios, tampoco va de narcisismo ni de autosuficiencia", ha explicado.

Además, también critica al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, por saltarse el Estatuto de Autonomía porque, con su actuación, "lleva años perjudicando a Andalucía" porque "quita recursos de esa capacidad fiscal que tiene nuestra comunidad autónoma a las rentas más ricas, a las 8.000 personas más ricas que tributan en Andalucía, perjudicando los servicios públicos del conjunto" junto a "una política insensata de privatización".

"Tiene que acometer y utilizar toda la capacidad fiscal que tiene nuestra comunidad autónoma y, por tanto, tiene que dejarse de rebajas fiscales a los ricos porque 900.000 millones en los presupuestos de Andalucía vienen muy bien para los servicios públicos, languidecidos y deteriorados en nuestra comunidad autónoma, pero también tiene que evitar privatizar y echar por el desagüe los recursos de Andalucía", ha detallado.