CCOO-A pide respaldar la concentración como apoyo a la reportera que denunció al CEO de ADM por presuntos abusos

Imagen de arhivo de una sala de radio de Canal Sur. - CANAL SUR

SEVILLA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO de Andalucía ha informado que respaldará la concentración convocada por el Sindicato de Periodistas de Andalucía este próximo martes a las puertas del Juzgado de Violencia sobre la Mujer, como muestra de apoyo a la reportera que denunció por presuntos abusos al CEO de la productora ADM y coincidiendo con la declaración ante del juez del mismo.

Según ha informado CCOO Andalucía en una nota, bajo el lema 'Basta de acoso en los medios de comunicación' ha expresado su apoyo y solidaridad a la periodista denunciante. Desde la representación unitaria de los trabajadores se ha exigido de forma "tajante" que los entornos laborales de los medios de comunicación andaluces sean espacios "totalmente seguros, libres de cualquier tipo de acoso, violencia machista o abuso de poder".

Para el sindicato, "esta movilización sirve para denunciar públicamente la grave situación de precariedad estructural que arrastra el sector audiovisual en Andalucía". Asimismo, el Comité Intercentros, presidido por CCOO, ha señalado la "externalización sistemática" de servicios de la RTVA en productoras privadas que, "de forma recurrente, imponen condiciones laborales abusivas, salarios de miseria y jornadas interminables, deteriorando la calidad del servicio público y la salud de sus profesionales".

Además, el Comité ha pedido que los entornos laborales de los medios de comunicación andaluces sean espacios "seguros, libres de cualquier tipo de acoso, violencia machista o abuso de poder". Además del cumplimiento "estricto" de los convenios colectivos y de las leyes de igualdad en el sector así como el establecimiento y aplicación efectiva de protocolos "eficaces" frente al acoso en todas las empresas audiovisuales.

Por último, CCOO ha solicitado a la RTVA asumir "de forma directa" la responsabilidad de "garantizar y fiscalizar el cumplimiento de la normativa laboral en todas las empresas contratistas y prestadoras de servicios".