CCOO plantea protestas no presenciales y en web durante la huelga educativa del 18 de septiembre

SEVILLA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha convocado, junto a organizaciones sindicales de la enseñanza y asociaciones de madres y padres y de estudiantes, una huelga en la educación andaluza este viernes 18 exigiendo que se cumplan las medidas de seguridad reguladas para la vida social y que "se obvian en los centros educativos".

Según expone el sindicato en un comunicado, "no se está manteniendo la distancia de seguridad por las altas ratios y no se garantiza la desinfección necesaria al no disponer de las plantillas de profesorado y personal de administración y servicios (PAS) necesarios".

Como protesta durante esta jornada de huelga, además de concentraciones y manifestaciones provinciales, que, según CCOO, "serán sólo testimoniales" y en las que se respetarán las medidas sanitarias, la organización sindical va a desarrollar una "manifestación" en Twitter bajo el hashtag #vueltaalcolesegura porque "esta seguridad no se está respetando" y ha iniciado una campaña para que los balcones y ventanas se inunden de mochilas escolares contra "la vuelta al cole insegura que ha impuesto la Consejería de Educación y Deporte".

El secretario general de la federación de enseñanza de CCOO de Andalucía, Diego Molina, anima al profesorado, PAS, alumnado y a sus familias a que participen en esta huelga para que haya una voz unánime que fuerce a la Junta de Andalucía a destinar los 384 millones de euros transferidos a la comunidad para educación y para que priorice el uso de sus propios presupuestos en una cuestión fundamental que evite que los centros educativos se conviertan en puentes de transmisión comunitaria de este virus.

Finalmente, Molina señala que el 18 de septiembre es una fecha crucial para poder exigir "unánimemente" que se cuente con los recursos necesarios que permitan bajar la ratio y tener centros educativos desinfectados, y anima a que se participe en esta huelga no acudiendo a los centros educativos, ya se sea docente, PAS o alumnado, y lograr así que la Consejería modifique su "actitud irresponsable, con la que está poniendo en peligro a la población andaluza ante la segunda ola".