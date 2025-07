CCOO rechaza el acuerdo de enseñanza concertada al ser un listado "de buenas intenciones sin compromisos ni presupuesto"

SEVILLA 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía ha expuesto los motivos por los que no ha firmado el llamado 'Acuerdo Marco para la mejora de la Enseñanza Privada Concertada en Andalucía'. "Tras un análisis serio y riguroso, vemos que el documento no es más que un listado de buenas intenciones, sin garantías, sin plazos, sin presupuesto y, lo más grave, sin compromisos firmes. No es un acuerdo, sino humo, puro teatro político", han argumentado.

En contexto, el 23 de julio se firmó dicho acuerdo para la mejora de la Enseñanza Privada Concertada en Andalucía, que no ha sido respaldado por CCOO de Andalucía. La federación de Enseñanza del sindicato, presente en el acto organizado por el Gobierno andaluz para rubricar el acuerdo, se desmarcó de la misma.

En ese sentido, la organización sindical ha dejado claro que se mantiene en su posicionamiento inicial y no va a validar un texto "vacío que no da respuesta real a las legítimas reivindicaciones de las personas trabajadoras del sector".

Entre esas reivindicaciones, la federación de Enseñanza se ha referido al complemento autonómico para PAS y Personal Complementario. "El Gobierno andaluz se lava las manos y deja su aplicación al arbitrio de terceros, limitándose a decir que facilitará el diálogo", han sostenido.

En cuanto a la jubilación parcial, CCOO ha explicado que en el documento "no existe reconocimiento del derecho, sino una vaga promesa de impulsarla en el futuro, siempre condicionada a nuevos acuerdos y con criterios que pueden no garantizar el derecho a todas y todos los profesionales".

Cuestiones como la carga lectiva, el mantenimiento del empleo o la desburocratización quedan, según el sindicato, "en análisis, estudios o propuestas a valorar".

También, han criticado que no se apueste decididamente por reconocer la reducción de la ratio de tresa a seis años como una mejora de la calidad educativa y de la labor de las y los docentes.

Ante esa "falta de concreción presupuestaria, de compromisos cerrados y de plazos para el cumplimiento de las medidas", CCOO ha señalado que, "además de no firmar el acuerdo, exigiremos con firmeza la concreción inmediata de tantas promesas vagas, y seguiremos defendiendo con determinación mejoras tangibles, reales y firmadas para el conjunto del personal de los centros concertados andaluces".