CCOO-A rechaza la propuesta de la patronal del arroz por "centrarse en recortes":"No se va a aceptar un convenio basura"

SEVILLA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Industria de CCOO Andalucía ha rechazado las dos propuestas presentadas por la representación empresarial en la negociación del Convenio Estatal de las Industrias del Arroz, calificándolas de "ofensivas" para la dignidad de la plantilla. Según ha denunciado el sindicato, ambas iniciativas "se centran en recortes y congelaciones". "No vamos a aceptar ser el convenio basura del sector de la alimentación", ha advertido.

En ese sentido, CCOO ha señalado en una nota que la primera opción que plantea la patronal "es un convenio de dos años, con una subida del 2,8% en 2025 y solo un 1% en 2026, acompañado de una vaga cláusula de revisión salarial". En cuanto a la segunda opción "es un convenio de cinco años, con subidas del 1,5% anual, sin cláusula de revisión, apenas doce horas menos de jornada en todo el periodo, sin mejoras en horas extras ni en los complementos por incapacidad temporal, y con compensaciones irrisorias en el cuarto turno".

El responsable del sector del arroz de la federación de Industria de CCOO de Andalucía, Luis Macho, ha aseverado a este respecto que "la patronal pretende condenar al sector a seguir siendo uno de los peor pagados de la industria alimentaria".

"No reconocen ni la pérdida de poder adquisitivo de los últimos años ni el derecho a equiparar con otros convenios estatales", ha reclamado, toda vez que ha advertido de que "si siguen enrocados, el conflicto será inevitable".

El sindicato ha recordado en este sentido que en Sevilla se concentra la mayor parte de la transformación y envasado de arroz de España, "con cientos de trabajadores afectados, lo que hace que este convenio tenga un enorme impacto en la comunidad andaluza".

Ante esta situación, la federación de Industria de CCOO de Andalucía ha anunciado la convocatoria de asambleas en los centros de trabajo para debatir con la plantilla la posición del sindicato. "No aceptamos salarios de miseria ni recortes", ha aseverado.

Además, Macho ha reclamado "un convenio digno, con cláusula de revisión salarial, respeto a la salud y a las familias, y en igualdad con el resto de convenios estatales de la alimentación". "La dignidad no se negocia y, si la patronal mantiene su desprecio, habrá respuesta sindical en Andalucía", ha afirmado.