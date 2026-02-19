CCOO-A reclama un nuevo plan de inclusión para migrantes y aplaude la regularización para evitar la "economía sumergida"

Archivo - Migrantes trabajando en el campo andaluz. - Rafael González - Europa Press - Archivo

SEVILLA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Andalucía ha pedido al Gobierno andaluz que comience a trabajar "con carácter urgente" en un nuevo plan integral para la inclusión de los migrantes que cuente "obligatoriamente con un compromiso presupuestario real para ser efectivo, algo que no ocurrió con el anterior que finalizó en 2025". El sindicato ha criticado que "mientras los trabajadores europeos ocupan las categorías profesionales más altas, quienes proceden de fuera de la UE son relegados a los puestos menos cualificados" y ha puesto el foco en la segunda generación de inmigrantes en Andalucía que "en muchos casos tienen peores empleos que su padre o su madre".

Ante esa realidad, CCOO ha puesto en valor el actual proceso de regularización. "Es una oportunidad para sacar a miles de personas de la economía sumergida", ha señalado en una nota de prensa. La secretaria de Política Migratoria de CCOO de Andalucía, Rosa Berges, ha valorado los datos de contexto que sitúan a la población extranjera en el 11,6% del total de habitantes de la comunidad, tras un crecimiento del 5,6% en el último año. En opinión del sindicato, "estas cifras demuestran que la inmigración es una oportunidad de crecimiento demográfico y económico ante el riesgo de hundimiento por falta de población".

El sindicato ha instado al Ejecutivo central y andaluz a "mejorar la coordinación y la colaboración" para determinar las necesidades del mercado de trabajo ya que, en opinión de la central sindical, "actualmente no existen herramientas eficientes para gestionar los flujos de forma regular y con plenos derechos". En el ámbito laboral, el sindicato ha alertado sobre una marcada segmentación. Berges ha destacado el papel crucial de esta población en sectores estratégicos, señalando que los extranjeros representan el 45% de la mano de obra en el sector agrario.

Ante esta realidad, CCOO ha reclamado que la Inspección de Trabajo "actúe de oficio para acabar con la explotación laboral y los abusos de poder". Especial preocupación ha mostrado la dirigente sindical sobre la segunda generación de inmigrantes en Andalucía. "Nos enfrentamos a un dato alarmante y es que las personas jóvenes descendientes de inmigrantes de África o Europa del Este presentan en ocasiones peores empleos que su padre o su madre". Para revertir esta tendencia, CCOO ha exigido reforzar el sistema educativo con más personal de apoyo, reducir las ratios y fomentar políticas que eviten la creación de bolsas de exclusión social.

Asimismo, Berges ha puesto el foco en la emergencia habitacional y la persistencia de asentamientos chabolistas vinculados a explotaciones agrarias. El sindicato ha denunciado que la falta de vivienda pública asequible "se ve agravada por actitudes xenófobas de algunos propietarios, lo que dificulta el acceso al alquiler de las personas extranjeras". En este sentido, CCOO considera "fundamental" que el Gobierno andaluz desarrolle políticas activas de lucha contra el racismo y los discursos de odio.

Finalmente, CCOO de Andalucía ha puesto en valor el actual proceso de regularización. "Es una oportunidad para sacar a miles de personas de la economía sumergida". La organización ha recordado su trabajo proactivo en este ámbito, impulsando iniciativas para fomentar el arraigo sociolaboral. Berges ha concluido solicitando al Gobierno andaluz que facilite este proceso mediante la emisión de certificados que sirvan para acreditar la estancia (como los del sistema sanitario) y que la Consejería de Empleo asegure el acceso de estas personas a las Políticas Activas de Empleo para evitar que vuelvan a caer en la irregularidad. "La llegada de personas extranjeras es una oportunidad para crecer como sociedad y fortalecer nuestro tejido productivo", ha aseverado la responsable sindical.