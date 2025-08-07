CCOO reclama soluciones a la "falta de taquillas" para la plantilla del Hospital Reina Sofía de Córdoba

CÓRDOBA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Sección Sindical de CCOO en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, "tras ser reiterado en el Comité de Seguridad y Salud del centro hospitalario", ha criticado "la persistente carencia de taquillas para el conjunto de profesionales que desarrollan su labor en este centro sanitario".

Según ha informado el sindicado en una nota, el delegado de CCOO en el Reina Sofía, Jesús Vargas, ha afirmado que "nos encontramos ante una contradicción evidente", pues "mientras el complejo hospitalario continúa ampliándose no se están abordando necesidades básicas que afectan directamente al bienestar y la dignidad de la plantilla".

Por ello, desde CCOO han criticado que "no se está dando la prioridad que merece a la seguridad, la salud y la intimidad del personal", porque "si bien la mejora en la atención sanitaria es un objetivo fundamental, esto no puede hacerse a costa de descuidar las condiciones laborales de quienes la hacen posible día a día".

En este sentido, ha recalcado que "la falta de taquillas no es un asunto menor", pues es "una vulneración constante en materia de salud laboral, seguridad y privacidad de quienes trabajamos en el hospital. Los vestuarios disponibles son reducidos, mal acondicionados y, en muchos casos, no garantizan ni la intimidad ni la funcionalidad mínimas". "Solo una parte del personal tiene acceso a una taquilla, mientras que muchas personas se ven obligadas a cambiarse en espacios totalmente inadecuados, como almacenes de material o cuartos de baño".