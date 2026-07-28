CCOO-A recoge firmas por un modelo de CRP "más justo, transparente e igualataria para todo el SAS"

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SEVILLA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía (FSS-CCOO Andalucía) ha iniciado una campaña de recogida de firmas para exigir al Servicio Andaluz de Salud (SAS) un nuevo modelo del Complemento al Rendimiento Profesional (CRP) basado en la igualdad, la justicia retributiva, la transparencia y la consolidación salarial. Además, esta organización sindical ha remitido un escrito a la Dirección General de Personal del SAS para abordar, a la mayor brevedad posible, la reforma del CRP en la Mesa Sectorial de Sanidad.

Según ha señalado el sindicato en una nota de prensa, para la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía hay que "acabar de una vez con la farsa" en la que se ha convertido el actual CRP y negociar su modificación en la Mesa Sectorial de Sanidad por un nuevo modelo "más justo, transparente e igualitario para todos los profesionales del SAS".

Ante esta situación, CCOO ha iniciado una campaña informativa y de recogida de firmas en los centros sanitarios y ha remitido un escrito a la Dirección General de Personal del SAS para que, a la mayor brevedad posible, se lleve a cabo la reforma de un CRP que en estos momentos genera desigualdades retributivas entre los trabajadores.

Por ello, la FSS-CCOO Andalucía le ha propuesto a la Administración sanitaria diversas medidas, entre las que se encuentran consolidar el CRP como un complemento retributivo fijo; igualar las cuantías entre todos los centros y unidades del SAS; actualizar los importes para todas las categorías profesionales; eliminar las penalizaciones por incapacidad temporal y por el disfrute de permisos legalmente reconocidos y garantizar que cualquier cambio futuro del CRP se negocie en la Mesa Sectorial de Sanidad y "no como hasta ahora se ha hecho, de manera unilateral por parte del SAS".