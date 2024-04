CCOO-A recoge firmas para reclamar a la Junta el cumplimiento del acuerdo de carrera profesional en el SAS

SEVILLA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía (FSS-CCOO Andalucía) ha iniciado una campaña de recogida de firmas para reclamar la "inmediata" aprobación por el Consejo del Gobierno andaluz del acuerdo de carrera profesional para el personal del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

"Hay trabajadores que llevan esperando desde hace 15 años a que se desarrolle su carrera profesional. No aceptamos ninguna excusa más para esa dilación. Los profesionales del SAS no merecemos esto ni podemos esperar más", ha asegurado el portavoz de la FSS-CCOO Andalucía, Luis González, en un comunicado.

Desde el sindicato han recordado que en mayo de 2023 se firmó en Mesa Sectorial un acuerdo de carrera profesional para el personal del SAS, que suponía "importantes mejoras". En diciembre se pactó una modificación de las normas de carrera para adaptarlas a ese acuerdo y sólo estaba pendiente su ratificación por el Consejo de la Junta de Andalucía.

Así, han recalcado que once meses después de la firma del acuerdo, esa ratificación "ni se ha producido ni tiene previsión de fecha", y, sin embargo, "el acuerdo incluía su aplicación en el año 2024, lo que habría exigido su publicación antes de abril para que el personal afectado pudiera presentar sus solicitudes dentro de los plazos de los procesos de carrera profesional del SAS".

Con la recogida de firmas, CCOO Andalucía exige la "inmediata" aprobación por el Consejo de Gobierno del Junta del acuerdo de carrera firmado en mayo de 2023, así como el desarrollo y aplicación del baremo de cursos que permitan el acceso a todos los niveles de carrera, con retribuciones completas, para el personal de las categorías que no han tenido hasta ahora desarrollado un modelo de carrera.

Asimismo, el sindicato reclama una convocatoria extraordinaria "inmediatamente después de la publicación del acuerdo, para que los efectos económicos se apliquen en 2024 como queda reflejado en el pacto".

A juicio de la FSS-CCOO Andalucía, parece que los responsables políticos "no quieren asumir" el cumplimiento de lo firmado ni su coste económico. "La consejera de Salud va camino de conseguir el récord Guinness de promesas y acuerdos incumplidos", mantiene el portavoz de la FSS-CCOO Andalucía, Luis González.

Esta organización sindical "no va a aceptar" que se firmen acuerdos poco antes de unas elecciones políticas y que luego "se quiera olvidar" su cumplimiento. "Hay profesionales que llevan esperando desde hace 15 años a que se desarrolle su carrera profesional. No aceptamos ninguna excusa más para esa dilación. Los profesionales del SAS no merecemos esto ni podemos esperar más", ha concluido González.