CCOO reprocha a la Junta que no amplíe el teletrabajo de empleados públicos pese a nuevas restricciones por Covid

SEVILLA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

CCOO-A ha denunciado este miércoles que "la Junta no amplía el teletrabajo del personal público pese a las nuevas restricciones que está solicitando", por lo que ha reclamado que "se abra la mesa de diálogo para afrontar la necesaria negociación del trabajo a distancia".

El sindicato ha sostenido que la Junta no amplía el teletrabajo para los empleados públicos ante "la preocupante expansión de los contagios por Covid-19", según ha dado cuenta por medio de una nota.

Según ha apuntado el Área Pública del sindicato, "pese a que el Gobierno autonómico está aconsejando a la ciudadanía que permanezca en sus casas, que no se lleven a cabo reuniones sociales o que no permanezca en lugares cerrados", el Ejecutivo andaluz "no permite a su personal realizar teletrabajo más allá del 20% de la jornada semanal"; una situación que, aseguran, "está poniendo en peligro la salud de sus empleados en uno de los momentos más difíciles de esta crisis sanitaria".

El Área Pública de CCOO de Andalucía ha indicado que "las recomendaciones de permanecer en casa son reiteradas por parte del Gobierno autonómico, que además está apostando decididamente por endurecer las medidas", por lo que ha esgrimido que "por eso no entendemos que a las trabajadoras y trabajadores de la Junta de Andalucía se les obligue a incumplir dichas recomendaciones pudiendo recurrir a la vía del teletrabajo para seguir desempeñando sus funciones sin comprometer la salud".

El sindicato ha esgrimido que la Junta de Andalucía decidió, en la Mesa General de los Empleados Públicos, con el voto en contra de CCOO por considerarlo insuficiente, que la jornada telemática de trabajo de su personal fuera del 20% semanal, porcentaje que resulta "totalmente incoherente" con la situación que se está viviendo, ya que la seguridad "no está garantizada", debido a que las medidas adoptadas en muchos casos "no aseguran que no se vayan a producir contagios".

El sindicato ha exigido la ampliación de la jornada de teletrabajo para que el personal de la Junta de Andalucía pueda cumplir con las recomendaciones sanitarias sugeridas y demandadas por el propio Gobierno andaluz, y ha llamado a la Administración autonómica a abrir la mesa de diálogo para afrontar la "necesaria negociación" del trabajo a distancia.