CCOO-A tacha de "desastre" que hayan quedado "desiertas el 8% de las plazas" ofertadas en las oposiciones de Educación

SEVILLA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La federación de enseñanza de CCOO de Andalucía ha calificado de "máxima gravedad" el "fracaso" del proceso selectivo de educación de 2025, "un desastre que se confirma con el elevado e inaceptable número de plazas que han quedado desiertas". "Los resultados definitivos confirman nuestros peores temores", ha sentenciado.

"Con más de 600 plazas desiertas de las 7.886 ofertadas (casi un 8%), el modelo actual demuestra su completa desconexión con las necesidades del sistema. La situación es dramática en especialidades clave para el futuro educativo, como Matemáticas (con el 50% de plazas desiertas de 400 ofertadas), Filosofía (casi 40% de plazas desiertas de 232 ofertadas) e Informática (36% de plazas desiertas de 428 ofertadas), entre otras", ha señalado la central sindical en una nota de prensa.

Ante esto, "reiteramos la necesidad de que la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional atienda nuestras peticiones para resolver lo que ha sido una situación del todo inaceptable". Para CCOO-A, el proceso selectivo convocado por la Orden del 21 de febrero de 2025 ha demostrado ser una "yincana de errores y decisiones arbitrarias".

Desde el inicio, CCOO ha recordado que "peleamos por un modelo más transparente, justo y adaptado a las necesidades de la educación pública andaluza" y reclamó para ello "transparencia, con información sobre los sistemas antiplagio, revisión real de exámenes y criterios claros de penalización; y que las faltas de ortografía bajaran algo la nota pero no invalidaran la prueba".

La Consejería, "haciendo oídos sordos, impuso su hoja de ruta con un modelo obsoleto y unas reglas que han demostrado ser profundamente ineficaces". CCOO ha detallado los errores detectados, como "problemas en los aplicativos informáticos, comunicaciones erróneas, aulas sin aire acondicionado para el examen, criterios de corrección confusos en los tribunales y, especialmente grave, invalidaciones por motivos formales que luego fueron rectificadas, maltratando la salud y el futuro de miles de aspirantes".

Marina Vega, secretaria general de CCOO enseñanza de Andalucía, ha sido "contundente" tras la finalización de las oposiciones con "más de 600 plazas desiertas, cifras que denotan un fracaso absoluto, un desastre en la gestión y un maltrato al esfuerzo docente."