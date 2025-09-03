CCOO traslada al alcalde de Córdoba sus propuestas y demandas

CÓRDOBA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El nuevo secretariado de la Unión Provincial de CCOO de Córdoba, encabezado por la secretaria general, Marina Borrego, ha mantenido este miércoles un encuentro con el alcalde de Córdoba, José María Bellido, para darle a conocer al nuevo equipo directivo y trasladarle las principales preocupaciones del sindicato sobre las cuestiones que competen al Gobierno municipal.

Según ha indicado el sindicato en una nota, entre dichas cuestiones, los responsables sindicales han manifestado su "malestar por la lentitud con la que se está tramitando la modificación de la Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT) y por la falta de respeto de la Junta al acuerdo del Pleno municipal, que emanó de la Comisión de Seguimiento de la ZGAT impulsada por CCOO". En este sentido, han pedido al alcalde que "defienda el modelo comercial pactado por sindicatos, empresarios y partidos políticos y que la Comisión siga trabajando para fortalecer un sector básico para la economía cordobesa".

Otra comisión que debe reactivarse, en opinión de CCOO, es la de la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET). Según el sindicato, los grupos de trabajo "no están funcionando y no hay información sobre las acciones que se están llevando a cabo para atraer empresas a Córdoba vinculadas a la futura base logística".

En materia de empleo, los secretarios del sindicato también han expresado su "preocupación por la situación que se está viviendo en el Instituto Municipal de Gestión Medioambiental-Real Jardín Botánico de Córdoba (Imgema) a causa de la falta de personal y la precariedad laboral existente, así como del mal funcionamiento de la gerencia, que no está sabiendo mantener el alto nivel alcanzado por el Instituto años atrás".

Respecto al Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE), la representación de CCOO ha pedido al alcalde que "se acelere el cierre del acuerdo sobre la valoración de los puestos de trabajo (VPT) y la relación de puestos de trabajo (RPT), sobre las que ya se ha llegado a un acuerdo", y ha señalado que "hay cuestiones que abordar como el espacio que necesita la Orquesta de Córdoba para sus ensayos y actividades".

Otra cuestión que CCOO ha presentado al alcalde, "además de la importancia de que los agentes sociales estén presentes en los consejos de administración de las empresas y entes municipales, como ocurría hasta la llegada del PP al Gobierno municipal", es "el mal estado de muchas instalaciones municipales".

Por otro lado, los representantes sindicales han reclamado al alcalde apostar por la generación y mantenimiento de las zonas verdes, la creación de islas climáticas, con la instalación de sombras y fuentes, y una apuesta por el servicio de transporte público para tratar de reducir la contaminación ambiental en la ciudad.

Junto a todas estas cuestiones, los secretarios de CCOO también han cuestionado al alcalde sobre las instalaciones proyectadas en el solar del antiguo Polideportivo de la Juventud, "un solar abandonado en donde proliferan ratas e insectos y que este verano pudo provocar una desgracia al incendiarse el pasto que se acumula en el mismo".

Por último, y entre otras cuestiones, CCOO ha reclamado al alcalde "más propuestas dirigidas a la población joven de la ciudad, iniciativas de ocio pero también de otros ámbitos como el voluntariado, la cultura, el empleo o la vivienda".