CCOO y UGT cifran en el 100% el seguimiento en la nueva jornada de huelga de los gruistas en Córdoba

Gruistas en huelga, ante obras en Córdoba con grúas paradas. - CCOO

CÓRDOBA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO y UGT de Córdoba han asegurado este lunes que el seguimiento en la nueva jornada de huelga seguida este día por los operadores de las grúas torre "ha sido del 100% en toda la provincia", anunciando los sindicatos que "la huelga se mantendrá en tanto la patronal Construcor no se siente a negociar el plus de dedicación de los gruistas, tal y como se acordó el pasado noviembre".

Ambos sindicatos han recordado en una nota que el pasado noviembre llegaron a un acuerdo con la patronal para subir el mencionado plus para 2025, "un acuerdo de carácter transitorio que debía volver a revisarse este 2026". Sin embargo, Construcor "se niega ahora a volver a revisar este plus, que quedó establecido en 25 euros diarios, como se había acordado, lo que ha motivado la convocatoria de una huelga indefinida que está secundando la totalidad del colectivo".

En el marco de la nueva jornada de huelga, se ha interpuesto una denuncia contra una empresa de la construcción ante la Inspección de Trabajo, "por utilizar un camión grúa para elevar cargas, algo ilegal, así como por diversos incumplimientos en materia de seguridad y salud".