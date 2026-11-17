Huelga de los gruistas de la construcción en Granada. - CCOO GRANADA

GRANADA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos UGT y CCOO han cifrado en un 90% el seguimiento de la primera jornada de huelga para el colectivo de los gruistas de la construcción en la provincia de Granada que ha tenido lugar este martes y que tendrá continuidad este miércoles y jueves, 18 y 19 noviembre, respectivamente.

Según señalan ambos sindicatos en un comunicado, el colectivo reivindica el abono del plus específico de gruista, actualmente fijado en 10,24 euros/día de trabajo "y que se ha quedado muy por detrás del resto de provincias andaluzas y del Estado, donde se triplica o cuatriplica la cuantía granadina".

A juicio de UGT y CCCOO, esta cantidad no responde a la cualificación, especialización, responsabilidad y exigencias de de un puesto para el que se requiere habilitación profesional y del que dependen diariamente operaciones de especial complejidad.

Además, y según señalan en un comunicado, la última propuesta de la patronal en el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales en Andalucía (SERCLA) previo a huelga, que acabo sin acuerdo, fue una subida del 25%, es decir de 2,5 euros, para 2027, 2028 y 2029, que, según los sindicatos, "es claramente insuficiente".

El secretario general de UGT-FICA Granada, Francisco Ruiz-Ruano ha señalado que "la patronal presenta como un incremento importante un porcentaje calculado sobre una cantidad extraordinariamente baja, y además, se niega a negociar otras fórmulas. Al finalizar 2029, los gruistas granadinos continuarían percibiendo menos de la mitad del plus que ya se abona actualmente en Sevilla, señala.

"No reclamamos ningún privilegio, sino una aproximación real y progresiva a las condiciones retributivas existentes en otras provincias andaluzas", ha dicho Ruiz-Ruano, que añade que UGT mantiene su disposición a negociar, pero reclama unas cuantías acordes con lo que ya hay en otras provincias y que se puedan aplicar lo más inmediato posible.

Por su parte, el responsable de Construcción de CCOO del Hábitat de Granada, José Vigil, asegura que el puesto de gruista es esencial en una obra "la responsabilidad que tienen estos profesionales y el estrés que sufren en el trabajo se debe valorar", y lejos de ello la patronal los menosprecia con sus propuestas irrisorias.

De hecho, asegura el responsable sindical, "lo que se pide es lo que se ha conseguido en Sevilla, Córdoba y Cádiz que no es otra cosa que el incremento del plus del gruista".

Por último, Vigil ha confirmado que no se descarta la huelga indefinida si no se llega a un acuerdo ya que el seguimiento de la jornada de huelga de este marte ha alcanzado el 90%.