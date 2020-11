CCOO y UGT se concentran este martes ante San Telmo para exigir "rescatar personas, proteger el empleo y lo público"

SEVILLA, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

CCOO y UGT-A se concentran este martes a las 11:00 horas ante el Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía, para exigir al Gobierno autonómico que "de una vez por todas gobierne para todas y todos" y dé "soluciones a las personas que lo necesitan y que peor lo están pasando" a consecuencia del fuerte impacto económico y laboral que ha generado la pandemia: "hemos estado al pie del cañón en lo peor de la pandemia".

CCOO y UGT promueven esta concentración con el lema 'Rescatar personas, proteger el empleo, reforzar lo público. Con diálogo social'.

Las secretarias generales de CCOO-A y UGT-A, Nuria López y Carmen Castilla, ofrecieron el jueves, 26 de noviembre, una rueda de prensa para dar cuenta de su "hartazgo" ante la falta de un plan sólido que dé respuesta a las personas trabajadoras, ante la ausencia de diálogo y moderación del Gobierno andaluz a la hora de trazar las líneas de los Presupuestos autonómicos para 2021 y en la gestión de la pandemia y las medidas para amortiguar su impacto en la actividad económica.

Nuria López afirmó que "hemos estado al pie del cañón en lo peor de la pandemia. Sabemos por qué han pasado y pasan las personas trabajadoras. Para eso sirve el diálogo social que el Gobierno andaluz está dejando morir. A los trabajadores siempre nos encontrarán en el diálogo, pero dos no dialogan si uno no quiere, y el Gobierno de Moreno siempre elige dialogar con los mismos".

La secretaria general de CCOO-A criticó que el Ejecutivo andaluz "ha abandonado el centro y la moderación y dejando tiradas, con ello, a las personas trabajadoras".

Nuria López afirmó que "defendemos que se den ayudas a empresas, a las personas autónomas, a las personas que trabajan en la hostelería, el comercio y el turismo, porque la mayor parte de ellas tienen contratos precarios y bajos salarios. Por eso necesitan un plan de choque, y es inaguantable que el Gobierno andaluz firme ayudas sin pensar en quienes de verdad están llevándose la peor parte de la pandemia en este sector: los trabajadores y trabajadoras precarios".

Según Carmen Castilla, "vamos a hacer una movilización conjunta para el día 1 de diciembre para exigir a la Junta rescatar a las personas, proteger el empleo, reforzar lo público, pero sobre todo con diálogo social, teniendo en cuenta a la clase trabajadora que es a la que representamos. Será una primera concentración en la sede del gobierno andaluz".

"No entendemos la actitud del Gobierno andaluz, no la compartimos y nos gusta el diálogo y el consenso, pero si no es así presión y movilización, es lo que nos toca. Creo que el momento actual, agravado por la pandemia, es un momento de crisis del diálogo social, me siento muy decepcionada y la gente de mi organización también. Ni se nos consulta ni sabemos en qué consisten las ayudas a sectores maltratados por la pandemia, te enteras por los medios de comunicación, ahí es donde se demuestra el diálogo social".

"Nosotros no hemos roto el diálogo social, son ellos lo que lo han roto, la situación ahora mismo es crítica en dialogo social. O se arregla o va a haber una gran conflictividad, no se llama a los representantes legítimos de los trabajadores", argumentó la secretaria general de UGT-A.