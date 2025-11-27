CCOO y UGT se concentran en el Reina Sofía de Córdoba para exigir mejoras parar los profesionales de mantenimiento

CCOO y UGT se concentran en el Reina Sofía para exigir mejoras parar los profesionales de mantenimiento. - UGT

CÓRDOBA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO y UGT se han concentrado este jueves ante el Monumento al Donante del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba para "demandar un cambio en los derechos laborales de los profesionales de mantenimiento" del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Según han informado en un comunicado conjunto ambos sindicatos, las principales quejas presentadas por el citado colectivo de profesionales se centran en "la reducción de gran parte del complemento específico, la falta de categorización dentro de las plantillas y la externalización que el SAS lleva a cabo de sus servicios a empresas privadas".

A este respecto, el delegado de Sanidad de UGT en el Hospital de Cabra (Córdoba), Rafael Alguacil, ha reivindicado "la recuperación del complemento específico, que se está perdiendo desde 2008, cuando se creó la categoría, lo que está suponiendo la pérdida de unos 130 euros mensuales en cada nómina", y ha pedido la equiparación con el resto de categorías profesionales del SAS para "evitar la discriminación" de estos profesionales "imprescindibles".

Por su parte, el delegado de CCOO en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, David Sánchez, ha criticado "el proceso de externalización de funciones de esta categoría, que pone en riesgo las infraestructuras del hospital y sobre todo, al personal de esta categoría, que a causa de la falta de contratación, está poniendo en peligro también la estabilidad laboral. Por eso, exigimos que se abra ya una mesa técnica para, entre otras cuestiones, abordar las mejoras que necesita el colectivo, las categorías profesionales que deben conformarlo y la ampliación de plantilla necesaria para dar un mantenimiento público y de calidad".