CCOO y UGT se concentran por el sexto accidente laboral mortal en Córdoba y acusan de "dejación" a las administraciones

CÓRDOBA 28 May. (EUROPA PRESS) -

Representantes de UGT y CCOO de Córdoba se han concentrado este miércoles en la Plaza de las Tendillas de la capital cordobesa en protesta por "el sexto accidente laboral mortal que se registra en la provincia en lo que va de año, al menos, que se tenga constancia", porque una de las quejas de ambas organizaciones sindicales es "la falta de información por parte de las administraciones", a las que han acusado de "dejación de funciones en el ámbito de la siniestralidad laboral".

A este respecto y según han informado ambos sindicatos en una nota conjunta, el secretario de Salud Laboral de CCOO de Córdoba, Aurelio Martín, ha afirmado durante la concentración que "llevamos dos caídas en altura en lo que va de año, y tres fueron el año pasado, algo que es 100% previsible, 100% evitable, pqeo que no se evita, y día tras día nos encontramos con accidentes de este tipo".

"No lo podemos tolerar, no lo podemos consentir, y desde aquí lanzamos la exigencia a las administraciones públicas, a la Junta de Andalucía, al Gobierno y a la Inspección de Trabajo, de que tienen que hacer algo más. No puede ser que siga saliendo más barato pagar las multas que proteger la seguridad y la salud de las personas trabajadoras", según ha señalado.

A juicio de Martín, "falla la prevención", y lo hace "porque falla el control". De hecho, según ha asegurado, "no hay control, no hay medios suficientes para que se controle a las empresas para que cumplan con la Ley. Los sindicatos venimos denunciando que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales necesita una adecuación a los nuevos tiempos, pero sobre todo, necesita que se cumpla. Es la ley más incumplida de todas porque sigue saliendo más barato incumplir la Ley que proteger a las personas trabajadoras".

Por su parte, el secretario de Salud Laboral de UGT Córdoba, Jaime Sarmiento ha exigido a las administraciones "más información, porque queremos estar presentes e investigar por nuestra cuenta sin interferir las investigaciones técnicas que hacen el Centro de Prevención y las autoridades competentes, porque así queremos y podemos participar también en los procesos de denuncia contra las empresas que están permitiendo esos accidentes".

Por otro lado, ha argumentado que "los accidentes no son frutos del azar, sino que se producen por causas objetivas, y siempre, según la legislación, la primera responsabilidad es de los empresarios; hay una investigación, se comprueba y se sacan conclusiones, pero no sólo de responsabilidad, sino también sobre las causas técnicas que han producido los accidentes, y esos estudios nos sirven para prevenir y evitar futuros accidentes".

Junto a ello, ha señalado que, "frente a las 12 víctimas mortales de accidentes el año pasado, en este, aún sin llegar a medio año, la cifra llega a seis fallecidos", aunque ha aclarado que "estamos pendientes de la confirmación de una persona fallecida mientras viajaba en autobús, porque necesitamos que nos confirmen que podría venir o dirigirse al trabajo, lo que supondría un fallecido más, en este caso 'in itinere'".