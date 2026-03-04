CCOO y UGT defienden la huelga de operadores de grúas torre y lamentan la actitud "cicatera" de la patronal

Gruístas en huelga junto a la Policía. - CCOO

CÓRDOBA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO y UGT han afirmado este miércoles que es "un poco arriesgado por parte de la patronal aventurarse a decir" que la huelga de operadores de grúas torre "es ilegal e irresponsable" cuando se ha convocado "en tiempo y forma cumpliendo todos los requisitos legales", además de tener "un Sercla previo para intentar llegar a un acuerdo y la patronal no ha querido", calificando su actitud de "cicatera".

Según han indicado los sindicatos en una nota, las pretensiones de los operadores de las grúas torre es "revisar sus condiciones económicas y no por gusto", sino "porque tienen una responsabilidad, tienen unos conocimientos, una formación e incluso tienen un carné de operadores de grúa torre expedido por la Junta de Andalucía que se renueva periódicamente y, además, tienen una responsabilidad con sus compañeros de trabajo en la obra, así como con las personas viandantes, porque manejan cargas de gran tonelaje y eso supone un gran riesgo".

Por todo ello, "no cabe duda de que hay que actualizar las condiciones económicas debido a esa responsabilidad que tienen", han señalado los sindicatos, afirmando que "la patronal se agarra a que el convenio marca unos porcentajes en los que tiene que estar el plus de operador de grúa torre" pero los sindicatos no han pedido "que se aumente el plus de dedicación sino que hay que aumentar las condiciones económicas de los trabajadores", añadiendo que "fieles defensores" y van a "cumplir a rajatabla la normativa laboral y, sobre todo, el convenio general".

En este sentido, UGT y CCOO hicieron una propuesta en el último Sercla "para aumentar el salario de los trabajadores cumpliendo con lo que mandata el convenio general", pero "la patronal no ha llegado ni a analizar dicha propuesta", han lamentado.

Ambos sindicatos han negado que hayan planteado "incrementar el plus un 500%", sino que "lo que se ha planteado es un coste mínimo en una obra de una envergadura que requiere un operador de grúa torre. Decir que es un gasto enorme es una actitud cicatera, porque no supone un incremento importante en el presupuesto de una obra", han asegurado.

Así las cosas, los sindicatos creen que "la patronal no solo hace caso omiso a la propuesta sindical, sino que está tensando la cuerda", y han asegurado que los huelguistas están teniendo una actitud "muy pacífica, sin entrar en provocaciones por parte de algunos jefes de obra y encargados". "No han entrado en ningún tipo de provocación, pero durante la mañana de hoy, en una obra donde se estaba informando a los compañeros de los motivos de la huelga, han llamado a la policía, que ha movilizado a más de una decena de efectivos que, al comprobar que no existía ninguna situación de tensión ni peligro, se han retirado", han detallado.

Por último, CCOO y UGT también han criticado que "Construcor pretenda enfrentar a los trabajadores con los propietarios de las viviendas que se están construyendo, cuando los responsables de la situación son las empresas, que no quieren dignificar el trabajo de los trabajadores acorde a sus responsabilidades que tienen".

Así, en el quinto día de huelga, los sindicatos remarcan que "sigue habiendo un seguimiento de la convocatoria del 100%, todas las grúas de Córdoba están paradas, lo que ha provocado que muchas obras hayan tenido que parar por no poder llevar el material a los trabajadores". De hecho, han afirmado, "hay empresas que están contactando con los sindicatos dispuestas a negociar una mejora salarial para los operadores de grúa".