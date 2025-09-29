CCOO y UGT exigen investigación exhaustiva para depurar responsabilidades en el accidente laboral de Otura (Granada)

GRANADA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Delegados de CCOO y UGT Granada se han concentrado este lunes al mediodía frente a la sede sindical en la capital granadina, donde han guardado cinco minutos de silencio para condenar el accidente laboral con resultado de muerte de un trabajador, el pasado sábado en una fábrica de ladrillos ubicada en el término de Otura, en el área metropolitana granadina, sobre el que han pedido una investigación exhaustiva para depurar responsabilidades.

Se trata del 13º accidente laboral mortal ocurrido este año en el conjunto de la provincia de Granada, según han detallado los sindicatos CCOO Y UGT en una nota de prensa tras la concentración.

Desde CCOO Granada, la responsable de Salud Laboral, Susana Bueno, ha trasladado el pésame a familiares, amigos y compañeros del trabajador muerto en accidente de trabajo el pasado sábado en una empresa de ladrillos ubicada en el término de Otura.

Para la responsable sindical, "sigue siendo una vergüenza que en pleno siglo XXI tengamos que seguir lamentando muertes en el trabajo, que además son las mismas muertes y por los mismos motivos que en el siglo pasado". En este sentido, CCOO no solo reclama más medios para prevenir la siniestralidad, sino que también exige una investigación exhaustiva para depurar responsabilidades, además de ofrecer apoyo y asesoramiento a los familiares del trabajador fallecido para la interposición de denuncias y trámites legales.

"La salud y la seguridad son un derecho y es imperativo que las empresas asuman su responsabilidad. Es en la prevención de riesgos laborales donde radica, donde pivota gran parte de la solución, pero si las empresas no son capaces de entenderlo, CCOO estará ahí, denunciando cualquier posible negligencia en este sentido. Según nuestros datos, ya en Granada hay 13 fallecidos en accidentes laborales", ha aseverado Bueno.

El sindicato destaca que este accidente laboral vuelve a situar el debate en torno a la importancia de las políticas de prevención de riesgos laborales. A juicio de CCOO, la seguridad en el entorno de trabajo debe ser una prioridad para evitar siniestros que ponen en peligro la salud e integridad de los trabajadores. Por todo ello, insiste en que "reforzar las medidas de prevención no solo es una obligación legal, sino también una necesidad para garantizar entornos laborales seguros".

En este sentido, la responsable de Salud Laboral de CCOO Granada ha explicado que la protección de las personas trabajadoras requiere de un compromiso constante por parte de las empresas y de las administraciones competentes. El sindicato ha concluido que lo ocurrido "evidencia, una vez más, la urgencia de impulsar políticas efectivas que protejan a quienes desempeñan su labor diaria, evitando así la repetición de accidentes que pueden tener consecuencias graves tanto para los propios trabajadores como para sus familias".

DENUNCIA EN INSPECCIÓN Y FISCALÍA

Por su parte, el secretario general de la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT Granada, Francisco Ruiz-Ruano, ha confirmado que el sindicato presentará una denuncia ante la Inspección de Trabajo y la Fiscalía por el accidente laboral con resultado de muerte ocurrido el pasado sábado.

En sus declaraciones, Ruiz-Ruano ha trasladado, en primer lugar, su más sentido pésame del sindicato a los familiares y amigos del trabajador fallecido. El representante de UGT ha señalado que este trágico suceso vuelve a poner de manifiesto cómo "la falta de prevención cuesta vidas".

El trabajador, de 59 años y natural de Lanjarón, perdió la vida a causa de un atrapamiento en una maquinaria, un accidente que, según el sindicato, se produjo precisamente porque "los sistemas de protección no han funcionado". Ruiz-Ruano ha lamentado que una persona que "se había levantado para ganarse la vida, ganarse el sustento, va a trabajar y no vuelve". Con este fallecimiento, la provincia de Granada suma ya 13 personas trabajadoras a la "lista negra" de siniestralidad laboral, una cifra que asciende a 88 en el ámbito de Andalucía.

"MÁS ROTUNDIDAD" DE LAS ADMINISTRACIONES

Desde UGT, Ruiz-Ruano exige a las administraciones públicas "muchísima más rotundidad" en la adopción de medidas que puedan "incidir directamente en reducir de forma muy significativa lo que es la siniestralidad". En este sentido, ha reclamado "más inspecciones de trabajo, formación e información tanto para la parte empresarial como para la representación de los trabajadores", así como sucesivas campañas en materia de prevención de riesgos laborales "que consigan calar en el mundo laboral con el objetivo de eliminar esta lacra social".

En este contexto, ambos sindicatos el próximo día 16 de octubre se desplazarán a Madrid para exigir medidas eficaces que pongan "un punto y final a las muertes, que pongan un punto y final a la siniestralidad laboral" en un mundo donde, desgraciadamente, "día a día estamos viendo cómo se siguen produciendo accidentes de trabajo, muchos con resultado de muerte".