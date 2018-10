CCOO y UGT exigen medidas ante "la lacra inadmisible" de siniestralidad laboral con tres muertes en una semana en Jaén

Publicado 01/08/2018 14:11:07 CET

JAÉN, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO y UGT en Jaén han reclamado medidas reales para acabar con "la lacra inadmisible" de siniestralidad laboral en la provincia, donde tres trabajadores han muerto en la última semana, de manera que la prevención de riesgos esté en el centro de la actividad y no quede "en el papel", como a su juicio ocurre ahora.

Así lo han indicado este miércoles los secretarios generales de ambos sindicatos, Francisco Cantero y Manuel Salazar, antes de participar ante la Subdelegación del Gobierno en la concentración por el fallecimiento este martes de un trabajador de 62 años tras quedar atrapada su pierna por el tractor que manejaba mientras realizaba tareas de limpieza del monte en la zona del pantano del Tranco, en Santiago-Pontones.

Salazar ha lamentado esta nueva muerte en el tajo, que se suma a las de dos jóvenes: el 29 de julio un trabajador de 25 años perdió la vida en una explotación agrícola de Villanueva de la Reina al quedar atrapado por una máquina trituradora de restos de poda y el día 23 falleció un trabajador de la construcción de 22 años en las obras de rehabilitación del Ayuntamiento de Linares cuando la cuba que transportaba la grúa con material se desenganchó y le golpeó en la cabeza.

Al respecto, se ha detenido en un asunto "de importancia", ya que "de los tres muertos de los últimos días, dos lo han hecho en el ámbito de lo público", en una subcontrata que actuaba en el Ayuntamiento linarense y en "otra empresa contratada también por una empresa pública en trabajos forestales".

"Esto no puede ser. Si desde lo público no se toman las medidas que impidan que sigan produciéndose muertes en el trabajo, qué ejemplo vamos a trasladar al sector privado", se ha preguntado no sin instar también a los empresarios a que "de una vez por todas asuman su responsabilidad" en materia de prevención de riesgos laborales.

Al hilo, ha apuntado que "se están recuperando los niveles de inversión y de beneficios previos a la crisis, pero no se están poniendo las medidas de prevención de una ley que era de las más progresistas de Europa", de modo que "queda en papel mojado".

IMPLICACIÓN

"Es verdad que la Inspección de Trabajo no tiene los recursos suficientes, pero no es menos cierto que los empresarios de una vez por todas tiene que poner implicarse en el cumplimiento de una normativa que les atañe directamente", ha afirmado el secretario general de UGT-Jaén.

Junto a ello, ha demandado la implicación de las distintas administraciones, tanto al Estado, "para que la Inspección refuerce sus esfuerzos para perseguir los incumplimientos", como a la Junta con el centro de prevención de riesgos laborales, incidiendo en tareas de formación sobre todo para sectores donde hay una especial incidencia, como el primario en la provincia de Jaén.

Igualmente, ha considerado que podría ser un "acicate" que la Guardia Civil y Policía Nacional así como los cuerpos policiales locales "intervengan también a la hora de levantar actas de infracción que se pasarían a la Inspección de Trabajo".

Por su parte, el secretario general de CCOO ha remarcado "la lacra inadmisible" que supone la accidentabilidad laboral en la provincia, con los citados tres fallecimientos y un cuarto accidente "muy grave" en Iznatoraf.

TELARAÑA DE PRECARIDAD

Este panorama, en su opinión, "no es fruto de la casualidad" y responde a "dos factores fundamentales": la "alta temporalidad y rotación, exceso de subcontratación" que sitúa a los empleados "en una telaraña de precariedad que hace que no tienen la formación necesaria", y "también la falta de conciencia social porque los accidentes laborales y la prevención no está en la agenda social".

Cantero ha agregado que "es un problema del que se debe salir entre todos", si bien ha subrayado que, "según la ley, los máximos responsables de esa prevención, son los empresarios", a los que ha pedido, entre otras cosas, que acudan entre a las concentraciones, ya que "son los trabajadores los que sufren accidentes, pero son sus empresas".

Mientras tanto, CCOO-Jaén seguirá su acción, que "pasa por intentar no sólo estar en la pancarta y dar un paso adelante". "Conlleva denunciar, como hemos denunciado estos tres accidentes fatídicos ante la Inspección de Trabajo. También nos vamos a personar como acusación popular en los distintos procesos jurídicos para tener acceso al sumario", ha comentado.

Lo harán "por dos motivos fundamentales": para "tensionar a los empresarios, que están muy tranquilos, que llevan una prevención de papel, pero que luego no se lleva a cabo, y para recabar información" a la que actualmente no tienen acceso cuando sucede un accidente y que "es muy necesaria para formar a los cuadros y estar presentes e insistir en la necesidad de medidas preventivas".