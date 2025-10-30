Medio millón de empleados públicos reclaman una subida salarial al Gobierno para defender los servicios públicos

SEVILLA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

UGT, CCOO y CSIF han protagonizado este jueves concentraciones frente a las subdelegaciones del Gobierno en las ocho provincias andaluzas, así como ante las del resto de provincias españolas y el Ministerio de Función Pública y Transformación Digital, para reclamar servicios públicos de calidad, incrementos salariales, más empleo y mejora de las condiciones laborales para el medio millón de empleados públicos en la comunidad, a los que se les deben 310 millones por la congelación de sus nóminas en lo que va de año.

Esta movilización responde también a la "urgente necesidad de defender el Estado del Bienestar, amenazado por el deterioro progresivo de los servicios públicos", han señalado las centrales sindicales en una nota de prensa conjunta. "Es una realidad que conoce perfectamente el Gobierno: el deterioro de lo público está provocando situaciones indeseables que se traducen en una mayor respuesta social, lo vemos en la sanidad, en la educación, en los servicios sociales, en la justicia y en el resto de sectores estratégicos, así como en la gestión diaria de servicios públicos esenciales", continúa la nota.

En este punto, las organizaciones sindicales han recordado la "indignación social" ante los fallos sanitarios, el "deterioro" de las aulas, las catástrofes naturales, los incendios y las "dificultades" en el acceso a los trámites administrativos. "La respuesta de la sociedad es el mejor termómetro para valorar la calidad y la satisfacción con lo público", han advertido.

Las tres organizaciones han criticado en reiteradas ocasiones la falta de personal, el envejecimiento de las plantillas o la desmotivación, que se traducen en el malestar de las personas usuarias, y han recordado a las administraciones y sus sectores públicos que "se necesitan cambios profundos para la imprescindible transformación y modernización de los servicios públicos, y que para ello hay que empezar por revertir lo perdido en las dos últimas décadas".

Por ello, las organizaciones sindicales han exigido al Gobierno central la "reapertura inmediata" de la mesa de negociación para garantizar los incrementos salariales, un incremento y mejora del empleo público y de las condiciones de trabajo de más de tres millones y medio de empleados públicos a nivel nacional; de estos, medio millón está en Andalucía y ya se les deben 310 millones de euros por la congelación de sus nóminas en lo que va de año.

En vista del "retraso" y la "desidia" por parte del ministro Óscar López al "no atender las justas demandas de las tres centrales sindicales", las organizaciones han continuado con el proceso de movilización puesto en marcha, que ha comenzado con estas concentraciones este jueves. Su "desarrollo e intensificación" en las próximas semanas y meses dependen de la voluntad y decisión del ministro de negociar; asimismo, "no se descarta ninguna acción o medida de presión, incluida la huelga general".

"El ministro debería tomar nota de la decisión inequívoca de intensificar la protesta si no se sientan inmediatamente a negociar. Hay que recuperar y estabilizar empleo público, hay que dignificarlo, hay que garantizar la subida salarial de 2025 y recuperar poder adquisitivo con un nuevo acuerdo plurianual en materia salarial y de empleo, y, sobre todo, hay que rediseñar unas administraciones públicas dimensionadas al Estado del Bienestar, accesibles a la ciudadanía, de calidad, que se conviertan en orgullo de las actuales y futuras generaciones", han exigido.

UGT, CCOO y CSIF ha avisado de para lograrlo no valen "parches o políticas cortoplacistas". "Se logra negociando con amplitud de miras y considerando a las organizaciones sindicales como agentes esenciales en la mejora de los servicios públicos", han concluido.